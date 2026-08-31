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Tal como informó La Opinión Austral, Nico, el perro rescatado el pasado 22 de agosto tras quedar atrapado en un charco de petróleo en la zona norte de Comodoro Rivadavia, presentó importantes mejoras este domingo. Sin embargo, luego de que se confirmara su alta por la noche, el can sufrió una convulsión y debió ser internado nuevamente.

Nico permanece bajo cuidado de voluntarios tras ser rescatado de un charco de petróleo en Kilómetro 5.

“Manden sus buenas energías, él las necesita”

El grupo proteccionista Comodoro Conciencia Activa, que sigue de cerca su recuperación, compartió en sus redes sociales que el 30 de agosto, cerca de las 22:30, había culminado “la primer etapa” de Nico.

“Mañana a las 9 a.m. lo busca su mamá. Lo conoció en su lugar de trabajo y lo alimentaba a diario, le decía ‘pollito pollito’ y él iba a comer, y un día desapareció y se enteró de él por las noticias y en ese mismo momento se contactó con nosotras”, comentaron desde la agrupación . Además, remarcaron que “ella es por la única persona que se deja hacer mimos hasta relajarse de tal manera que se duerme profundo”.

Lamentablemente, a la una de la madrugada, dieron a conocer en sus redes sociales que el perro “va a seguir internado porque acaba de convulsionar”, al tiempo que agregaron: “Estaremos informando cómo sigue su estado de salud. Manden sus buenas energías, él las necesita”.

Nuevo parte médico

En ese marco, la veterinaria que atiende al perro difundió durante la mañana de este lunes un nuevo parte médico, en el que subrayó que “debido a este nuevo episodio, no podrá recibir el alta por el momento y continuará internado“.

Según indicaron desde el centro veterinario de Comodoro Rivadavia, “durante los últimos días, Nico venía evolucionando favorablemente. Se encontraba sin fiebre, respiraba mucho mejor, sus parámetros estaban estables y sus deposiciones ya no presentaban restos visibles de petróleo”.

En ese sentido, relataron: “Aunque todavía tenía algunas pequeñas molestias respiratorias, eran mucho menores en comparación con los primeros días. Gracias a esta buena evolución, estaba previsto que recibiera el alta y continuara su tratamiento en casa”.

No obstante, brindaron precisiones sobre los pasos a seguir tras el episodio ocurrido durante la madrugada: “Nico presentó una convulsión de intensidad importante. Fue atendido inmediatamente, se le administró la medicación correspondiente y actualmente se encuentra estable, medicado y bajo monitoreo permanente”.

Las próximas 24 a 48 horas serán clave

Explicaron que, teniendo en cuenta que estuvo expuesto al petróleo y que existe la posibilidad de que haya ingerido o aspirado hidrocarburos, no se descarta que la convulsión pueda estar relacionada con la intoxicación. Aun así, todavía no es posible asegurar que esa haya sido la causa, por lo que también deberán evaluarse otras posibilidades.

“Las próximas 24 a 48 horas serán muy importantes para saber cómo responde al tratamiento y si vuelve a presentar algún episodio convulsivo. Nico continuará con medicación para controlar las convulsiones, tratamiento de soporte y monitoreo constante de su estado neurológico y respiratorio”, enfatizaron.

Finalmente, detallaron que su pronóstico continúa siendo reservado, especialmente en relación con la evolución neurológica. “Iremos compartiendo novedades a medida que tengamos más información”, aseguraron.

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