El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, avanzó con gestiones ante el Gobierno nacional para obtener respaldo financiero tras la catástrofe del Cerro Hermitte. En el marco de su agenda política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, y encabezó una mesa de trabajo con el secretario de Interior, Gustavo Coria.

La reunión se centró en la situación que atraviesa la ciudad luego del deslizamiento ocurrido el 18 de enero, que afectó de manera directa a unas 500 familias de los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. El barrio Sismográfica quedó inhabitable como consecuencia del movimiento del cerro, lo que profundizó la emergencia habitacional.

La gestión ante el Ministerio del Interior forma parte de una estrategia más amplia para garantizar asistencia inmediata y planificar la reconstrucción de las zonas afectadas. El Ejecutivo municipal busca recursos extraordinarios y herramientas financieras que permitan dar respuestas concretas a las casi 500 familias perjudicadas por la catástrofe del Cerro Hermitte.

Con el pedido de ATN y la posible apertura de créditos para viviendas, el municipio apuesta a acelerar soluciones en medio de una de las emergencias más graves que enfrentó Comodoro en los últimos años.

Asistencia a damnificados

Durante el encuentro en Buenos Aires, Othar planteó la necesidad de que Nación otorgue un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar la emergencia. El intendente expuso el impacto social, urbano y económico que dejó el deslizamiento y solicitó una ayuda significativa que permita avanzar con respuestas concretas para los vecinos damnificados.

Deslizamiento de tierras en el cerro Hermitte obligó a desalojar viviendas y activó un operativo de emergencia.

Santilli consideró la iniciativa “viable” y se comprometió a estudiar la situación planteada por el jefe comunal. La gestión apunta a obtener recursos que permitan cubrir parte de los costos derivados de la contingencia y sostener el acompañamiento a las familias afectadas.

Desde el primer momento, Macharashvili mantuvo contacto con el diputado nacional César Treffinger para coordinar gestiones y fortalecer el reclamo ante las autoridades nacionales. Esa articulación política permitió consolidar la agenda que luego se presentó en la reunión con Santilli y Coria.

Créditos para viviendas con prioridad para Comodoro

En la mesa de trabajo también surgió la posibilidad de gestionar líneas de crédito para viviendas. La propuesta contempla otorgar prioridad a los vecinos de Comodoro que sufrieron las consecuencias del deslizamiento del Cerro Hermitte.

El desplazamiento del cerro Hermitte afectó a muchos vecinos de Comodoro Rivadavia.

El acceso a financiamiento habitacional se presenta como una herramienta clave para atender la situación de las familias que perdieron sus hogares o que no pueden regresar a sus viviendas por razones de seguridad. La gestión busca acelerar mecanismos que permitan reconstruir o reubicar soluciones habitacionales en el corto plazo.

Tras el encuentro en Casa Rosada, el intendente remarcó el rol estratégico que tuvo Comodoro Rivadavia en la generación de riqueza para la Patagonia y el país. “El ministro sabe que Comodoro fue muy importante en la generación de riqueza dentro de la Patagonia. Que el esfuerzo que aquí se hizo benefició a todo el país”, sostuvo.

Macharashvili también recordó la relevancia histórica de YPF en la ciudad y señaló que su retiro dejó consecuencias no deseadas, en especial en materia de pasivo ambiental. En ese contexto, el mandatario local reforzó el argumento de que la ciudad requiere acompañamiento del Estado nacional para afrontar contingencias de esta magnitud.