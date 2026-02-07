Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El operativo de búsqueda de un adolescente de 16 años que se había ausentado de su hogar en Comodoro Rivadavia finalizó este viernes por la tarde en la provincia de Santa Cruz. El menor fue encontrado en cercanías de Río Gallegos, durante un control preventivo realizado por personal de Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional N.° 3.

El procedimiento tuvo lugar el 6 de febrero de 2026, alrededor de las 16:40 horas, a la altura del kilómetro 2583, en el paraje Güer Aike, a unos 30 kilómetros antes del ingreso a la capital santacruceña. Efectivos de la Sección Seguridad Vial “Santa Cruz”, dependiente del Escuadrón 69, advirtieron la presencia de una persona que circulaba a pie por la ruta y presentaba características compatibles con un menor de edad.

Ante esa situación, los uniformados realizaron una identificación preventiva. El joven manifestó no contar con documentación personal, por lo que se avanzó con la verificación de los datos filiatorios.

Confirmaron que tenía pedido de paradero activo en Chubut

Tras recabar la información necesaria, el personal de Gendarmería corroboró, mediante consulta al sistema SIFCOP, que el adolescente registraba una Solicitud de Paradero Vigente, cargada el 05 de febrero de 2026 por la Policía de la provincia del Chubut.

La búsqueda se había iniciado a partir de una denuncia radicada en Comodoro Rivadavia, luego de que el joven se retirara voluntariamente de su domicilio. La causa se tramitó bajo actuaciones judiciales por averiguación de paradero y estaba a cargo de la Fiscalía Penal de esa ciudad.

Confirmada la identidad y la vigencia del pedido, se dio intervención inmediata a la Fiscalía Penal de Comodoro Rivadavia, que tomó conocimiento del procedimiento y dispuso las medidas a seguir.

El contexto de la desaparición y la ampliación de la búsqueda

De acuerdo con información oficial brindada durante los días previos, el adolescente se había ausentado tras enterarse de que existía una orden para su internación en el área de salud mental, en el marco de una problemática de adicción. Esa situación motivó que la División Búsqueda de Personas activara un operativo que, con el correr de las horas, se extendió a distintas localidades de la Patagonia.

Durante la investigación, se estableció que el joven había sido visto en Puerto Deseado y luego en la zona de Fitz Roy, siempre desplazándose de manera solitaria y solicitando ayuda a conductores ocasionales para continuar su recorrido. Ante esos datos, la Policía del Chubut dio aviso a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz, ampliando los controles en rutas y accesos.

La colaboración de la comunidad y la difusión del caso permitieron sostener el seguimiento de su posible recorrido hasta que finalmente fue localizado en inmediaciones de Río Gallegos.

Resguardo del menor en Río Gallegos

Luego del hallazgo, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. El adolescente quedó contenido y resguardado, bajo supervisión del personal de sanidad de Gendarmería Nacional, y fue trasladado al Centro Asistencial “Río Gallegos” para una evaluación preventiva.

Fuentes oficiales confirmaron que el joven se encuentra en buen estado general de salud. Por disposición judicial, permanece bajo cuidado institucional hasta tanto se coordine su entrega a un familiar responsable, tal como lo establece la normativa vigente para la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Dieron por finalizada la averiguación de paradero

Tras confirmarse el hallazgo, la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia informó que quedó sin efecto la averiguación de paradero, dando por concluido formalmente el procedimiento que se había iniciado días atrás.

En el operativo intervinieron la Fiscalía Penal de Comodoro Rivadavia, la Policía de la Provincia del Chubut, el Centro Asistencial “Río Gallegos” y la Gendarmería Nacional Argentina, que destacaron la rápida articulación entre jurisdicciones para garantizar el resguardo del menor.