Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio se registró alrededor de las 20 horas del martes en el módulo uno del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, ubicado sobre la Ruta 1. El hecho se produjo cuando internas prendieron fuego parte de un colchón en un sector común.

El personal de guardia intervino de inmediato y logró sofocar el foco ígneo en pocos minutos. Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el episodio no dejó personas lesionadas ni provocó daños materiales de gravedad dentro del pabellón.

El comisario mayor Gabriel Araujo, jefe del área penitenciaria de la Policía del Chubut, confirmó a este medio que no hubo internas ni efectivos heridos durante el incidente. También precisó que el fuego solo generó hollín en una pared, sin afectar la estructura del edificio.

Tras controlar la situación, el personal restituyó a las internas a sus celdas y no dispuso traslados. Las autoridades iniciaron actuaciones administrativas para determinar responsabilidades por el inicio del fuego.

“Un conflicto puntual” y no un reclamo

Desde la fuerza señalaron que el incendio se produjo a partir de una diferencia entre dos internas y no respondió a un reclamo colectivo dentro del penal. La situación se circunscribió al módulo donde ocurrió el hecho.

En ese marco, Araujo descartó versiones sobre posibles protestas generalizadas y afirmó que el episodio se resolvió dentro del pabellón sin extenderse a otros sectores del establecimiento.

Desvinculan a la madre de Ángel López del incidente

Las autoridades también negaron cualquier relación entre el incendio y la presencia de Mariela Altamirano, madre de Ángel López, quien permanece detenida en el IPP. La mujer cumple prisión preventiva desde abril en el marco de la investigación por la muerte de su hijo.

El caso judicial, que se inició como una muerte dudosa y avanzó hacia una causa penal con imputaciones, se encuentra en etapa de investigación. La Justicia ordenó la detención de Altamirano y de su pareja, Maicol González, con una medida de seis meses de prisión preventiva.

El contexto judicial del caso Ángel López

La causa por la muerte del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia incluye pericias médicas, análisis de dispositivos y declaraciones testimoniales. El expediente quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal.

En ese contexto, el traslado de Altamirano al penal de Trelew a mediados de abril se concretó por razones operativas vinculadas a la disponibilidad de cupos en dependencias para mujeres. Su situación dentro del sistema penitenciario mantiene seguimiento por parte de autoridades judiciales.

En ese contexto, la situación de Altamirano dentro del sistema penitenciario es seguida de cerca, tanto por la opinión pública como por los organismos judiciales, lo que explica la rápida circulación de versiones ante cualquier hecho ocurrido en el IPP.

Actuaciones administrativas tras el incendio

Luego del episodio, el Servicio Penitenciario inició actuaciones internas para establecer cómo se originó el fuego y definir eventuales responsabilidades. Según indicaron, no se adoptaron medidas adicionales más allá de los procedimientos habituales.

El hecho se mantuvo circunscripto al módulo uno y no alteró el funcionamiento general del Instituto Penitenciario Provincial.