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La presidenta de la Cámara de la Industria Naval, Silvia Martínez afirmó que el principal desafío de la Patagonia no es la falta de recursos, sino las deficiencias logísticas que limitan su desarrollo. Fue durante su exposición en el encuentro “Construyendo el Nodo Industrial Patagonia Austral”, realizado el 16 de abril en Comodoro Rivadavia donde también planteó la necesidad de transformar la estructura logística del país, potenciar el rol estratégico del mar y generar mayor visibilidad sobre el sector: “Es necesario crear conciencia de que realmente la industria existe…”.

En esa línea, remarcó que el sector no puede analizarse de forma aislada: “No es solamente la industria naval, sino todo el conjunto del transporte, la logística, la manipulación de la carga y los puertos, porque todo hace a la cadena exportadora”.

Martínez evaluó un diagnóstico estructural relacionado con la región. “La Patagonia no tiene un problema de recursos, sino un problema estructural de logística”, afirmó, dejando en claro que el desafío no pasa por generar más producción sino por cómo moverla y conectarla con el mundo.

“La Patagonia enfrenta desafíos logísticos que limitan su crecimiento, y es necesario modernizar puertos y optimizar el sistema de transporte. La falta de planificación y una matriz de transporte desordenada afectan la competitividad. Debemos aprovechar nuestras ventajas geográficas y recursos para impulsar la industria naval, generar empleo y conectar con mercados globales”.

En ese sentido, cuestionó con dureza la actual matriz de transporte en Argentina: “Hoy el noventa por ciento de la carga se transporta en camión, el sistema más caro. El ferrocarril es marginal y el transporte marítimo está subutilizado”.

Para la referente de la industria naval, el problema no es la existencia de distintos sistemas, sino la falta de integración. “No es plantear un medio en detrimento de otro. Tiene que haber una verdadera integración desde los centros de producción hacia los puertos o el ferrocarril”.

La dirigente también puso el foco en la infraestructura portuaria como un punto crítico. “Necesitamos puertos modernos, operativos, ágiles, que acepten la transformación energética”, sostuvo, y advirtió que el mundo ya está avanzando en esa dirección: “Los puertos se tienen que adecuar al abastecimiento de nuevos combustibles alternativos. El país que no lo haga va a quedar limitado económicamente”.

En clave regional, destacó el potencial energético de la Patagonia: “Estamos en un lugar crucial para introducirnos en el tema energético, como es el hidrógeno”, señalando que la región cuenta con condiciones estratégicas que aún no están plenamente desarrolladas.

Sobre la situación de la industria naval, Silvia Martínez fue tajante: “Tenemos una flota insuficiente y mantenimiento fuera del país. Cada embarcación que se repara afuera es una pérdida de divisas, de generación de empleo y de desarrollo industrial”. En ese marco, insistió en la necesidad de cambiar la mirada: “La industria naval es la madre de industrias, no solo por la integración de oficios, sino porque asiste a sectores como el petróleo, el gas y la minería”.

La presidenta de la CINA, Silvia Martínez, acompañó al gobernador Nacho Torres en una recorrida clave por el el Astillero Comodoro.

Otro de los puntos críticos fue la falta de planificación considerando que “Chubut está en una situación privilegiada, con pesca consolidada, expansión eólica y cercanía a Vaca Muerta, pero no planificamos. Al no planificar, no podemos sostener costos competitivos”. Y agregó: “Podemos tener una excelente producción, pero si no sabemos dónde están nuestros compradores y cómo llegar, siempre nos vamos a quedar en lo local”.

En cuanto a la organización del sistema logístico, planteó la necesidad de un enfoque integral. “No se puede pensar el puerto por un lado, la industria naval por otro y el transporte por otro. Tenemos que planificar todo de manera conjunta para bajar costos y optimizar recursos”.

También hizo referencia al modelo europeo como ejemplo de articulación. “La Unión Europea tardó veinte años en construir una matriz de transporte integrada, asistiendo a los sectores más desfavorecidos hasta lograr equilibrio y eficiencia”.

“La visión integral de la matriz logística, ¿qué significa? Conecta puertos, habilita cabotaje, reduce costos, facilita la competitividad, integra las ciudades y participan también las economías regionales. Hace años que estamos hablando de contar con una matriz de transporte y logística de manera integradora”, planteó.

En el plano geopolítico, resaltó el valor estratégico de la región. “Comodoro puede cumplir un rol fundamental por su cercanía a Vaca Muerta, la salida al Atlántico y la conexión con Ushuaia y la Antártida”. En esa línea, subrayó: “La Patagonia es la puerta logística natural hacia la Antártida, y eso es una oportunidad enorme para brindar servicios, almacenamiento y presencia”. “Ningún país –sostuvo Martínez- se desarrolla si no tiene conocimiento. Tenemos universidades y mano de obra calificada, pero hay que formar perfiles acordes a los nuevos desafíos energéticos y logísticos”.

Finalmente, dejó una definición que sintetiza su mirada respecto al sistema de transporte: “El camión conecta, el tren ordena, pero el mar define la escala”. Y concluyó con un llamado a la acción colectiva: “No queremos que esto sea solo un evento, sino el inicio de un trabajo conjunto para poder crecer”.