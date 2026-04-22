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Ante el reciente crimen de uno de los testigos que iba a prestar declaración en una causa que involucra a dos de las familias con numerosos antecedentes y extenso prontuario en Comodoro Rivadavia, los Vera y los Nieves, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, exigió el rápido accionar de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos y reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional “Antimafia”, a la que Chubut adhirió tras su sanción a principios de 2025.

“La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares y se pudrán todos en la carcel. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para condenar a estas dos familias de lacras que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, expresó el mandatario.

Los Vera y los Nieves: un largo historial de violencia

El último episodio de una extensa secuencia de hechos delictivos que involucra a las familias Vera y Nieves en Comodoro Rivadavia es el asesinato de dos personas, este miércoles en horas de la madrugada. Las víctimas fueron Rodrigo César Pedro Nieves, de 24 años, y una mujer que lo acompañaba, quienes fueron atacados a balazos en plena vía pública.

Así quedó el vehículo tras el violento ataque. Foto: ADNSUR.

Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas iba a declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, ocurrido en 2025, presuntamente a manos de Agustín Vera.

Este dato refuerza una de las principales hipótesis: el crimen podría estar relacionado con su rol en ese expediente o con disputas previas.

Las pericias preliminares indican que se trató de un ataque directo y planificado, ejecutado sin margen de reacción.

El caso también pone el foco en el pasado judicial de Nieves. En 2019 fue condenado por el homicidio de un mecánico, tras disparar desde un vehículo contra un taller. Si bien inicialmente recibió una pena de 14 años, esta fue reducida a menos de seis, lo que permitió su liberación anticipada.

Nieves fue condenado por el crimen de Jorge Olivera. Foto: MPF.

Este contexto, sumado a los antecedentes de enfrentamientos entre las familias Vera y Nieves, refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas en un entramado de violencia acumulada.

“Ir a fondo para garantizar la seguridad”

En ese marco, y acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala, e integrantes de la fuerza provincial, Torres adelantó que se conformará una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la investigación y sanción de estos hechos.

“Si algún juez tiene miedo de dictar las condenas que tienen que dictar, que se dediquen a otra cosa. Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y que estas dos familias de delincuentes se pudrán en la cárcel”, sostuvo el gobernador.

Ley “Antimafia”, con penas de hasta 20 años

La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado, permitiendo juzgar a la totalidad de la estructura de una organización y no sólo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones.