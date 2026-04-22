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La madrugada de este miércoles quedó marcada por un nuevo episodio de violencia extrema en Comodoro Rivadavia, donde un doble homicidio sacudió a la comunidad y abrió múltiples interrogantes en torno a sus motivaciones.

Las víctimas fueron identificadas como Rodrigo César Pedro Nieves, de 24 años, y una mujer que lo acompañaba, quienes fueron atacados a balazos en plena vía pública, en el barrio Pueyrredón.

Ataque a sangre fría en el barrio Pueyrredón

El hecho ocurrió sobre la calle La Prensa al 100, en cercanías del natatorio del barrio. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar una seguidilla de disparos en horas de la madrugada, según informó ADNSUR.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron un vehículo con múltiples impactos de bala. En su interior, el conductor ya se encontraba sin vida, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde falleció poco después.

Las primeras pericias indican que se trató de un ataque directo, ejecutado con precisión y sin margen de reacción para las víctimas.

Una citación clave que no llegó a concretarse

Con el avance de la investigación, se confirmó que Rodrigo Nieves debía presentarse a declarar este jueves 23 de abril en una causa por el homicidio de Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025 en el barrio Jorge Newbery.

Este dato introduce un elemento central en la causa, ya que los investigadores analizan si el crimen podría estar relacionado con su participación como testigo o con conflictos derivados de ese expediente.

El antecedente que marcó su historial

El pasado judicial de Nieves resulta determinante para comprender el contexto del caso. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó su condena por el homicidio de Jorge Feliciano Olivera, ocurrido en 2019.

En primera instancia, había sido sentenciado a 14 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, tras una revisión de la Cámara en lo Penal, la pena fue reducida a 11 años, quedando firme tras la resolución del máximo tribunal.

El pasado judicial de Rodrigo Nieves es un elemento central para entender el trasfondo del caso. FOTO: MPF.

El crimen de 2019 que lo llevó a prisión

El asesinato de Olivera ocurrió en un taller mecánico ubicado en la intersección de las calles San Martín y Las Rosas. Según se probó en el juicio, Nieves llegó en un vehículo y, sin descender, disparó hacia el interior del lugar.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima, quien falleció días después producto de la gravedad de la herida.

La causa fue sostenida por la fiscal Camila Banfi, con pruebas basadas en testimonios, amenazas previas y reconocimientos que permitieron acreditar la autoría del hecho.

Nieves fue condenado por el crimen de Jorge Olivera. FOTO: MPF.

Hipótesis: ajuste de cuentas y violencia acumulada

El perfil de Nieves, atravesado por antecedentes de violencia y conflictos previos, refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido planificado y ejecutado por personas que conocían sus movimientos, en un contexto donde confluyen disputas personales y causas judiciales abiertas.