La comunidad de la localidad de Comodoro Rivadavia se encuentra en estado de conmoción y preocupación luego de que una joven madre denuncia a través de redes sociales que habían intentado arrebatarle a su bebé cuando se encontraba en la esquina del Hospital Regional, esperando que la pasen a buscar. “No sé de dónde saqué fuerzas para abrazarme a mi bebé y evitar que me lo saque, fue un momento horrible el que vivimos y lo único que agradezco es tener a mi hijo conmigo”, relató la mujer.

El caso habría ocurrido en la esquina del centro de salud, cuando la joven madre y su bebé de nombre Ángel esperaban que los pasen a buscar para regresar a casa. “Una camioneta negra con vidrios polarizados paró frente mío, abrieron la puerta de atrás y un hombre con pasamontañas sacó la mitad del cuerpo y me empezó a tirar del bebé para robármelo, tiré todo y me sostuve a mi bebé”, indicó en Facebook.

Asimismo, la mujer dio a conocer que ella comenzó a gritar y un vecino que pasaba ocasionalmente por el lugar la ayudó y espantó a las personas del rodado para que se retiren. “Gracias a Dios no paso a mayores, me escondí en el cajero y cuando llegó mi papá estaba temblando y sin poder hablar, llegué a mi casa y me derrumbé en los brazos de mí mamá, sentía que me moría, no me hubiera imaginado que hubiera pasado si me lo hubieran robado“.

Por otro lado, Javier Orellano, jefe de la Brigada de Investigaciones, informó que la labor se centró en ampliar la información y comenzar el relevamiento de cámaras de seguridad, afinando el horario y la ubicación precisos del hecho. Aunque, por el momento accedieron a imágenes que “no muestran la secuencia de los hechos“, por lo que siguen trabajando en el análisis de otras cámaras privadas que no son “fáciles de acceder” y en busca de testigos presenciales de la situación.