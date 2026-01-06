Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad de un barrio de la zona sur de la localidad de Comodoro Rivadavia se vio drásticamente alterada en la noche del pasado lunes, cuando una violenta discusión entre una pareja escaló a un ataque con arma blanca que dejó a un hombre gravemente herido en la cabeza internado en un centro de salud.

El hecho, que generó gran preocupación entre los vecinos de la zona, culminó con la rápida intervención de la Policía de Chubut y el personal de salud del Hospital “30 de Octubre”, y la posterior detención de la agresora, quien intentó evadir a las autoridades tras el suceso.

De acuerdo con la información dada a conocer por ADNSUR, el episodio tuvo lugar alrededor de las 22 horas en una vivienda ubicada en la jurisdicción de la Comisaría Séptima. Un llamado al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre lesionado. Al arribar al domicilio, los efectivos policiales se encontraron con la víctima presentando una herida sangrante en la cabeza, compatible con el uso de un arma blanca.

Según los testimonios recabados en el sitio del altercado, la agresión se produjo en el marco de una fuerte riña entre el hombre y una mujer mayor de edad. En medio del enfrentamiento, la ciudadana habría utilizado un cuchillo, identificado por testigos como tipo tramontina, con el cual le infligió la herida en el lateral derecho de la cabeza del damnificado.

Asimismo, un testigo presencial relató a los uniformados que, inmediatamente después de cometer el ataque, la agresora abandonó el domicilio y se dio a la fuga caminando con dirección hacia la intersección de las calles Huergo y Franzoni, con motivos de evitar a personal de la fuerza de seguridad.

Con esta descripción y datos clave, el personal policial de la Seccional Séptima inició un rastrillaje inmediato en la zona circundante. El operativo dio resultados rápidamente, ya que los uniformados lograron interceptar y aprehender a la sospechosa a la altura de calle Franzoni al 1100, a pocos metros de la escena del crimen.

Además, en cuanto al hombre herido, fue asistido en primera instancia por personal médico del centro de salud mencionado anteriormente, ya que se encuentra ubicado en las cercanías. Posteriormente, debido a la naturaleza de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado bajo observación.

Las fuentes oficiales indicaron que, hasta el momento del informe, su estado era estable, aunque se aguardaban mayores precisiones sobre su diagnóstico definitivo y la evolución médica de la herida recibida. Por el momento no habría peligro de vida.

La escena del hecho fue debidamente preservada por la Policía para asegurar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias. Se convocó a personal especializado de Criminalística, quienes llevaron adelante las pericias correspondientes en el lugar para la recolección de pruebas fundamentales que permitan avanzar en la investigación judicial.

Finalmente, la mujer aprehendida quedó a disposición de la Justicia competente, mientras se continúa con la toma de testimonios a vecinos y allegados para esclarecer completamente las circunstancias que condujeron a este violento desenlace.