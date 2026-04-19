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Desde las 13 horas se enfrentaron en la cancha Gustavo Andrés Soules del Hispano Americano el equipo local contra el equipo bancario dirigido por Carlos Padín. Y rápdo comenzaron las acciones, porque al minuto de juego luego ya ganaba Bancruz con un gol de su delantero Matías Portillo.

Volvería a avisar Bancruz con un cabezazo y un remate de su número 9 Alejandro Ortiz pero sin dudas todas las miradas en los primeros 20 minutos de partido se los llevaría el árbitro Alfio Moreno, que a esa altura ya había sacado reiteradas tarjetas amarillas para ambos lados e incluso había expulsado por doble amonestación al jugador número 4 de Bancruz Belko Matulich y también al ayudando de campo del bancario Lucas Calismonte.

Pasado ese torbellino de tarjetas y discusiones, casi lo empata Hispano con un zurdazo de su número 10 Luciano Porres adentro del área que dio en el travesaño. Minutos después volvería a avisar el delantero Portillo de Bancruz con un remate cruzado de zurda que se fue desviado.

El “Pipi” Díaz se lleva la pelota frente a la marca del jugador de Hispano. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Pero a los 42 minutos llegaría otro revés para Hispano, que vio como el número 9 Ortiz se escaó de los defensores celestes y definió con tranquilidad por abajo del arquero Facundo Escobar para estampar el 2-0.

Ese gol pareció aturdir a Hispano, que segundos después de sacar de mitad cancha casi recibe el tercero. Otra vez el centro delantero Ortiz escapó a la marca de los defensores de Hispano y en un mano a mano con el arquero quiso levantar la pelota pero esta vez se encontró con las manos de Escobar, que evitó el tercero antes del entretiempo.

En el segundo tiempo el primero en generar peligro fue Hispano con un tiro que pegó en el techo del arco defendido por Tobías Gorordo. Pero a los 6 minutos un nuevo baldazo de agua fría para los dirigidos por Palermo. Un centro de pelota parada que se desvío en el camino encontró solo al número 5 Ignacio Montes que pudo controlar la pelota y rematar fuerte arriba dejando sin chances al portero celeste.

Con el 3-0 Bancruz siguió luchando el partido e Hispano iba en busca del descuento pero sin poder generar jugadas de peligro. Hasta que a los 11 minutos una desatención de la defensa celeste dejó nuevamente solo al 9 Alejandro Ortiz que sin titubear convirtió el 4-0 definitivo.

La última media hora se jugó con el partido totalmente liquidado. Más allá de algunas jugadas aisladas, los técnicos empezaron a mover los bancos y el partido quedó sellado en ese 4-0 que fue muy festejado por Bancruz por el hecho de jugar 70 minutos con un jugador menos y muy sufrido por la gente de Hispano, que venía de arrancar de muy buena forma el campeonato pero que en los últimos partidos no pudo hacer pie en su casa.

Hispano no pudo encontrar los caminos y cayó derrotado. FOTOS JUAN PALACIOS/ LA OPINION AUSTRAL

Así las cosas, Bancruz sube escalones en la tabla de posiciones e Hispano se queda en la mitad con riesgo de bajar algunos peldaños. Por el lado del bancario, satisfacción por la victoria con el condimento de jugar con 10 casi todo el partido y por el lado de Hispano bronca y dudas respecto al futuro. El equipo de Palermo cuenta con jugadores de buen pie en su mitad de cancha pero le está faltando peso ofensivo, fundamental para cualquier equipo que quiera aspirar a pelear por el título.