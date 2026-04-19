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Con normal desarrollo se viene cumpliendo la programación de la segunda fecha del año en el autódromo “Quique Freile” de El Calafate para las dos categorías que se presentan en ésta ocasión, que son la 800 c.c. y la Unificada 1600 c.c. con ésta última con un parque superior a los 20 autos.

Con relación a la categoría menor, clasificaron solamente seis unidades donde Maximiliano Gallardo se llevó el mejor registro con 1.06.802, seguido de Martín Jara con 1.07.863, Gogo Fernández con 1.07.986, Mauro jara con 1.09.392, Oscar Gallardo con 1.10.008 y Juan Ignacio Torres con 1.10.285.

En la categoría mayor con un numeroso parque el mejor registro fue para Pablo Grippo con 1.24.480, seguido de su hijo Ignacio con 1.24.985 y luego Marcos Ortiz con 1.25.292, Martín Godfrid con 1.26.343, Rodrigo Cárcamo con 1.26.459, Chelo Sebastianelli con 1.26.717, Enrique Cárcamo con 1.26.856, Maximiliano Belloni con 1.26.888, Martín Alvarez con 1.27.280, José Garabito con 1.28.117, Williams Jensen con 1.28.609, Fernando Cittanti con 1.28.672, Román Garate con 1.28.807, Enrique Freile con 1.29.215, Nicolás Benítez con 1.49 023 y sin tiempos Tomás Oyarzo, Agustín Fernández y Facundo Galo.

El piloto de Río Gallegos Leandro “Poroto” Fernández fue excluido luego del pesaje por faltarle un kilo ( 1 kilo) en su peso mínimo, por lo que hoy deberá largar desde la última posición de la grilla cuando podría haber quedado mucho mas adelante, por lo que las finales de hoy conllevan una gran expectativa respecto de lo que pueda pasar.

Sobre el particular, el pasado viernes en el programa MUSICA DE MOTORES que se emite por LU La Deportiva de la Patagonia, Enrique Cárcamo quien participara en Río Gallegos y ahora afincado definitivamente en El Calafate, expresó que “....llegamos con molos dos autos bien y sin mayores problemas, pero se hizo un trabajo muy importante en el auto de Rodrigo ((su hijo) porque se pegó un golpe bastante fuerte en marzo y hubo que trabajar mucho en el auto, por lo que tenemos que darle gracias a Cartucho (Sanchez) y a Kabeza el chapista, porque sin ellos no se habrían podido, pero ya estamos bien y esperando nada mas…”

Luego y en el mismo programa habló el ganador de la carrera de marzo en la categoría menor Maxi Gallardo quien expresó que “...estamos muy tranquilos y amargados porque hay pocos autos pero ya vendrán mas aunque por ahora tenemos pocos en la categoría, quizás porque decidimos algunos cambios como los renos a disco adelante par que entraran algunos de Río Turbio pero esto complicó un poco pero mientras sea tema de seguridad, bienvenido sea..”

Sobre otro aspecto de la carrera, Maxi Gallardo expresó que “...el auto va muy bien y me siento muy cómodo aunque tengo pocas carreras en asfalto pero vamos bajando los tiempos y esto es muy bueno porque me voy acostumbrando y mejorando que es lo bueno porque se laburó para eso, incluso ahora que aparecen chicos nuevos como Jara y la verdad que el asfalto me agrada cada vez mas y a mi auto que es muy veterano, calculá que perteneció a Bocha Victoria, fue campeón en Gallegos y me lo pude quedar Yo después de mucho tiempo...”

Por su parte y en radio nacional de El Calafate, hablo Chelo Sebastianelli expresando que ” le gusta mucho el autódromo de El Calafate porque no perdona, ” y Yo en la carrera pasada cometí dos errores y después es complicado superarlos, pero estoy contento porque soy uno de los mas rápidos, por lo menos en la carrera anterior y veremos en esta…”

Finalmente y culminada la clasificación Pablo Grippo comentó la alegría que tienen con su hijo Ignacio al haber logrado los dos primeros lugares de la prueba, a la espera de los acontecimientos para hoy, donde habrá que trabajar bastante con un parque grande de mas de 20 autos y con pilotos reconocidos que van muy rápido, por lo que habrá que estar muy atento.

Walter Guardia en Córdoba

Mientras tanto en la fecha del Rally sudamericano en Mina Clavero en la provincia de Córdoba esta participando el piloto de Río Turbio Walter Guardia, quien viajó en los últimos días hacia la provincia mediterránea para tomar parte de esa prueba.

En la jornada del fin de semana el inicio lo realizó el “shaketown” que tuvo lugar con lo previo de la carrera, por lo que hoy se realizarán los tramos finales especiales del rally sudamericano que cuenta con lo mas granado del rally nacional y de ésta parte del continente, donde el piloto de Río Turbio se encuentra presente con el Guardia Rally Competición, que integra con su hijo y su padre, todo el grupo familiar que hace notable sacrificio para estar presente con el en este caso y fue reconocido por la organización nacional en ésta ocasión.