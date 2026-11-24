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El calendario vuelve a señalar una de las fechas más dolorosas para el deporte argentino. Este 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las máximas figuras de la historia del fútbol mundial y un ídolo cuya dimensión excedió largamente los límites de una cancha.

Tenía 60 años cuando falleció, el 25 de noviembre de 2020, en Tigre, provincia de Buenos Aires. La noticia provocó una conmoción nacional e internacional. La Argentina quedó atravesada por el dolor y miles de personas salieron a las calles para despedir a quien, durante décadas, había representado una de las expresiones más genuinas de su identidad futbolística.

Seis años después, su figura continúa ocupando un lugar central en la historia del deporte. No solamente por los títulos que consiguió o por las jugadas que quedaron registradas en la memoria colectiva, sino también por la influencia que ejerció sobre generaciones de futbolistas, hinchas y admiradores.

La casa donde vivió Diego Maradona en Villa Fiorito fue declarada como “lugar histórico” por la Comisión Nacional de Monumentos.

De Villa Fiorito a la cima del fútbol mundial

La historia de Maradona comenzó el 30 de octubre de 1960, cuando nació en Lanús y creció en Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Desde muy chico, el fútbol se convirtió en su pasión y en el camino que lo llevaría a protagonizar una carrera extraordinaria.

Su debut en Primera División con Argentinos Juniors se produjo el 20 de octubre de 1976, apenas diez días antes de cumplir 16 años. Su talento rápidamente lo convirtió en una de las grandes promesas del fútbol argentino. Posteriormente pasó por Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys, entre otros equipos.

En cada etapa dejó una marca particular. Sin embargo, su relación con la Selección Argentina y su actuación en el Mundial de México 1986 constituyen el capítulo más emblemático de su trayectoria.

Diego levanta la Copa del Mundo en el Mundial de México 1986.

México 1986, la consagración de un símbolo nacional

El 29 de junio de 1986, Argentina venció 3-2 a Alemania Federal en la final disputada en el estadio Azteca y conquistó su segunda Copa del Mundo. Maradona, capitán y principal referente del equipo dirigido por Carlos Bilardo, levantó el trofeo después de una actuación que lo consolidó definitivamente entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Durante aquel campeonato marcó cinco goles y aportó cuatro asistencias. Pero hubo dos momentos que quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol: el gol de la Mano de Dios y el denominado Gol del Siglo, ambos convertidos frente a Inglaterra en los cuartos de final.

Aquellas acciones sintetizaron dos facetas de su personalidad futbolística: la picardía y la genialidad. La segunda, especialmente, continúa siendo considerada una de las mejores conquistas individuales de todos los tiempos.

La consagración en México no fue un logro aislado. Maradona ya había sido campeón mundial juvenil en Japón 1979 y había participado de los Mundiales de España 1982, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Con la camiseta argentina construyó una relación que trascendió los resultados. Fue capitán, referente y protagonista de una de las etapas más recordadas de la historia de la Selección.

Desde el primer día que llegó Maradona se convirtió en ídolo del Napoli.

Napoli, el otro gran capítulo de su historia

Su impacto también tuvo una dimensión extraordinaria en el fútbol europeo. En Napoli, Maradona se convirtió en el máximo símbolo de una institución y de una ciudad que encontró en su figura un motivo de orgullo y pertenencia.

Con el conjunto italiano obtuvo dos títulos de Serie A, en las temporadas 1986-87 y 1989-90, además de la Copa Italia 1987, la Copa de la UEFA 1989 y la Supercopa de Italia 1990.

Su paso por el club napolitano transformó su relación con los hinchas en una verdadera identificación popular. Hasta hoy, su figura permanece ligada de manera inseparable a la historia del Napoli.

A lo largo de su vida, Diego supo sembrar amor y odio pero nunca indiferencia.

Un ídolo atravesado por la gloria y las contradicciones

La dimensión de Maradona no puede explicarse exclusivamente a través de sus conquistas deportivas. Su personalidad, su origen humilde, su identificación con los sectores populares y su exposición pública permanente lo convirtieron en una figura de enorme influencia social y cultural.

Fue admirado en todo el mundo, pero también protagonizó controversias y atravesó problemas personales que marcaron distintas etapas de su vida. Su historia estuvo lejos de ser lineal y estuvo atravesada tanto por momentos de gloria como por situaciones difíciles.

Esa complejidad forma parte de su legado. Recordarlo implica reconocer al futbolista extraordinario y también al hombre detrás del ídolo, con sus virtudes, sus errores y sus contradicciones.

La comitiva fúnebre conduce el cuerpo de Diego Maradona al cementerio.

El 25 de noviembre de 2020: una noticia que paralizó al país

La muerte de Maradona produjo una de las mayores conmociones deportivas y populares de la historia argentina reciente.

El velatorio realizado en la Casa Rosada convocó a miles de personas que se acercaron para despedirlo. Las imágenes de las calles colmadas, las camisetas de la Selección, las banderas y las muestras de dolor recorrieron el mundo.

Los homenajes se multiplicaron en los clubes donde había jugado y en escenarios deportivos de distintos países. El fútbol internacional reconoció la dimensión de una figura que había dejado una huella profunda en varias generaciones.

La tristeza no distinguió camisetas ni rivalidades. En aquel momento, la muerte de Maradona consiguió reunir en una misma emoción a hinchas de distintos clubes, a compañeros de profesión, a rivales deportivos y a personas que simplemente habían disfrutado de su fútbol.

Tapa de La Opinión Austral el día del falleciimento de Maradona.

Seis años después, una ausencia que todavía duele

El sexto aniversario encuentra a Maradona convertido definitivamente en una figura histórica, aunque su recuerdo continúa generando debates, homenajes y emociones.

Su imagen sigue presente en las tribunas, en los murales, en las camisetas y en las canciones que forman parte de la cultura futbolera argentina. Sus goles se reproducen una y otra vez y su nombre continúa siendo referencia obligada cuando se debate sobre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Al mismo tiempo, la investigación judicial sobre las circunstancias de su fallecimiento continúa siendo un capítulo central de su historia. El proceso que busca determinar eventuales responsabilidades de los profesionales que lo atendían atravesó distintas instancias judiciales y mantiene abierta la expectativa de una resolución. La búsqueda de respuestas y justicia sigue formando parte de una herida que permanece abierta para sus familiares y seres queridos.

Tapa de LOA Zona Norte del 25-11-2020.

Diego, una leyenda que el tiempo no consigue borrar

A seis años de su muerte, Maradona sigue siendo una referencia ineludible para comprender la historia del fútbol argentino. Su zurda, su capacidad para cambiar el rumbo de un partido y su personalidad construyeron una figura que trascendió generaciones y fronteras.

La pelota continúa rodando, nuevos futbolistas escriben sus propias historias y el fútbol cambia con el paso del tiempo. Sin embargo, hay imágenes que permanecen inalterables: Diego levantando la Copa del Mundo en México, celebrando con la camiseta argentina o dejando rivales en el camino con una gambeta que parecía imposible.

El 25 de noviembre vuelve a ser una jornada de recuerdo y homenaje. La Argentina vuelve a mirar hacia atrás para encontrarse con uno de sus mayores ídolos deportivos y con una historia que forma parte de su patrimonio cultural.

Porque los años pueden pasar, pero hay figuras que no desaparecen de la memoria colectiva. Y Diego Armando Maradona, con todo lo que representó dentro y fuera de la cancha, sigue siendo una de ellas.