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El seleccionado nacional construyó una sólida victoria con los goles de Giovani Lo Celso, que abrió el marcador con un impecable tiro libre, Lautaro Martínez, quien amplió la diferencia desde el punto del penal, y Lionel Messi, que volvió a demostrar toda su jerarquía con otro exquisito tiro libre. Con esa conquista, el capitán argentino alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo, reafirmando su lugar como máximo goleador del torneo.

Mientras tanto, en el Boxing Club de Río Gallegos, el partido se vivió con un clima de verdadera fiesta. Cientos de vecinos de la capital provincial se acercaron para seguir las acciones en la pantalla gigante instalada por la institución, compartiendo una tarde cargada de emoción, cánticos y aplausos.

Todos pronosticaban un gol de Leo Messi. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La expectativa por el ingreso de Messi se hizo sentir durante buena parte del encuentro. Entre los asistentes predominaba la sensación de que el capitán tendría minutos en cancha y que, fiel a su costumbre, terminaría anotando. El pronóstico no tardó en cumplirse y el gol del rosarino desató una nueva ovación entre los presentes.

El presidente del Boxing Club, Leo Mata, valoró la respuesta del público y expresó su deseo de que la convocatoria continúe creciendo. Señaló que resulta muy gratificante ver a las familias reunidas disfrutando de los partidos en una pantalla gigante y remarcó que el objetivo del club es justamente brindar ese espacio de encuentro para toda la comunidad. Además, invitó a los vecinos a volver el próximo viernes a las 19 horas para acompañar nuevamente a la Selección en el duelo frente a Cabo Verde.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

La emoción también tuvo como protagonistas a los más chicos. Una niña, que asistía por primera vez a una transmisión en el Boxing Club, contó que vivió el partido con mucha alegría y aseguró que le encantó la iniciativa del club. Destacó el buen rendimiento del equipo argentino, le deseó mucha suerte a Lionel Messi y, entre sonrisas, comentó durante el encuentro que si el capitán ingresaba al campo de juego habría un gol más. Minutos después, su pronóstico se hizo realidad y pudo celebrar junto al resto de los hinchas.

Leo Mata presidente del Boxing Club. FOTOS LEANDRO FRANCO/LA OPINION AUSTRAL

Con el boleto a la siguiente fase asegurado y el liderazgo del grupo en el bolsillo, Argentina volverá a presentarse el 3 de julio a las 19 horas frente a Cabo Verde, mientras que en el Boxing Club ya se preparan para repetir una convocatoria que volvió a reunir a la comunidad alrededor de la pasión por la camiseta albiceleste.

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