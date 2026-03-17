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Con grandes partidos y muchos goles, la Primera “B” del fútbol barrial de Río Gallegos disputó su primera fecha dejando marcada como será la categoría en donde muchos clubes se armaron para luchar por el ascenso a la máxima categoría.
Todos los encuentros se jugaron en la cancha “Nora Vera”. Los primeros cotejos fueron el sábado, comenzando con el de José Honorio Ortega que goleó 3-1 a Los Pibes, que hizo su estreno en la categoría luego de ascender desde la “C”.
Más tarde, en un partido muy disputado fue el turno de La Academia y Juventud Santacruceña, que empataron 3-3.
La jornada continuó con el triunfo de San Antonio 3-1 por sobre Desamparados, otro de los clubes que hizo su debut en la categoría tras obtener el año pasado el ascenso. Y con la goleada de Atlanta 3-0 por sobre Ragazzi.
La jornada terminó con el estreno de Fortín Marina -también, otro ascendido de la C- vs Pasaje Fernando Aragón, encuentro que terminó 1-1.
El domingo arrancó con otra goleada, esta vez de Carboneros, que con un jugador menos venció 3-1 a San Martín.
Más tarde Villarreal haría lo propio ante Atlético Federal, venciéndolo por 3-0. San Benito también le hizo tres a Chaco y le ganó un muy disputado encuentro por 3-1.
Ya casi culminando la tarde del domingo, Sol de América venció con contundencia por 7-1 a Atlético Salta, obteniendo así la diferencia más abultada de la jornada y posicionándose en la primera posición de la “B” por diferencia de gol.
El cierre de la fecha fue Huracán Santacruceño vs. Mataderos, histórica institución del fútbol barrial que descendió de la “A” y en su estreno en la “B” cayó por 2-1
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