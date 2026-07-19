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A kilómetros de distancia, con temperaturas diametralmente opuestas, la ilusión fue la misma. Vecinos de todas las localidades de Santa Cruz encontraron en los centros neurálgicos de sus ciudades un lugar para celebrar cada logro de la Selección Argentina en este Mundial.

En Río Gallegos fue el monumento al Villarino, en Kirchner y San Martín; en Caleta Olivia, el monumento al Trabajador Petrolero; y, por ejemplo, en Las Heras, los vecinos se congregaron en la plaza San Martín. Siempre con banderas argentinas y más de un abrigo, debido al crudo invierno que atravesamos, los santacruceños festejaron cada paso de la Scaloneta con lo que ocurría en Estados Unidos tras cada partido.

Y allí estuvo el grupo La Opinión Austral, junto a LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1, reflejando la ilusión que nacía partido tras partido.

Con transmisiones en vivo, registros fílmicos y fotográficos, se documentó el sueño de más de 47 millones de argentinos y cerca de 500 mil santacruceños, esperando que el plantel comandado por Lionel Scaloni llegara a disputar los ocho partidos del Mundial más grande y extenso de la historia, con 48 competidores, hasta que solamente quedaron dos.

Cada jornada fue diferente, pero hubo algo claro: cada instancia agrandaba la esperanza y el corazón, de la mano de la garra y el buen juego que se reflejaban a través de las pantallas, como pudo verse en la pantalla gigante de La Opinión Austral, ubicada en San Martín y Don Bosco, donde, en más de una oportunidad, los vecinos eligieron seguir el partido.

Todas las localidades de Santa Cruz se han unido en un puño lleno de esperanza, con guerreros que, aunque dijeron que algunos encuentros solo se trataban de “partidos de futbol” salieron a la cancha a demostrar la garra y el buen juego que hay en el Cono Sur del continente, cuna de campeones y leyendas que parecen sacadas de epopeyas griegas.

Las bajas temperaturas y la amplitud de las diferencias horarias entre cada uno de los partidos demostraron que no hubo escollo que impidiera que los vecinos salieran a la calle para fundirse en abrazos, cantar por Malvinas, por el Diego y por la última de Leo.”