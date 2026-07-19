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María Becerra volverá a ser protagonista de un momento inolvidable para el fútbol argentino. Tras varios días de rumores, este domingo se confirmó que la cantante será la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026, donde la Selección enfrentará a España en el MetLife Stadium de Estados Unidos.

La noticia comenzó a tomar fuerza luego de un inesperado cambio en la agenda internacional de la artista. Becerra tenía previsto actuar el sábado en el Festival Bigsound de Pontevedra, España, pero adelantó su presentación dos horas y media, una modificación que alimentó las especulaciones sobre su presencia en la definición de la Copa del Mundo.

Así las cosas, la propia cantante terminó de despejar las dudas con un sugestivo posteo en sus redes sociales. María Becerra compartió la primera imagen de su viaje rumbo a Estados Unidos, en la antesala de la final.

“Yendo“, escribió junto a la publicación. En la imagen, compartida con sus más de 15 millones de seguidores, se la veía a bordo de un vuelo privado, recostada sobre una cama con sábanas y acolchado blancos. Con lentes oscuros, campera negra y un jogging gris, posó sosteniendo la Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026, mientras a su lado descansaba una camiseta de la Selección Argentina.

Como si ese guiño no fuera suficiente, musicalizó el posteo con “La Cuarta Estrella”, la canción de Palmito inspirada en el clásico “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, uno de los himnos futboleros que acompañó a la Selección.

La confirmación llegó desde el propio estadio. Un periodista de la TV Pública aseguró haber escuchado a la cantante durante las pruebas de sonido.

“Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz, de quién es esa mujer, esa voz. Sonó fuerte, con energía, con todo lo que tiene que tener el himno en una final”, expresó desde el MetLife Stadium.

Durante los últimos días también habían circulado otros nombres como posibles intérpretes del himno, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Sin embargo, finalmente será “La Nena de Argentina” quien tendrá el honor de abrir uno de los partidos más importantes de la historia reciente del seleccionado nacional.

El cambio de agenda que anticipó la noticia

El sábado, los organizadores del Festival Bigsound anunciaron una modificación en los horarios de los espectáculos.

“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, informaron a través de las redes oficiales del evento.

Ese cambio fue interpretado como una señal de que la cantante debía viajar de inmediato hacia Estados Unidos para cumplir con el compromiso en la final del Mundial.

De los festejos en Río Gallegos al escenario más importante del fútbol

La participación de María Becerra en la final del Mundial 2026 tiene un simbolismo especial. Hace casi cuatro años, cuando Argentina conquistó la Copa del Mundo en Qatar, la artista vivió aquella histórica jornada muy lejos de Buenos Aires.

El 17 de diciembre de 2022 había brindado uno de los shows centrales del 137° Aniversario de Río Gallegos, ante una multitud que superó las 80 mil personas en el predio del Atlético Boxing Club. Tras el recital permaneció en la capital santacruceña para acompañar a su pareja, J Rei, quien se presentaba al día siguiente.

Así, el 18 de diciembre de 2022, María Becerra vio la final entre Argentina y Francia desde Río Gallegos.

Cuando el equipo de Lionel Messi levantó la tercera Copa del Mundo, la cantante decidió salir del hotel para compartir la alegría con los vecinos.

Con un buzo con capucha, gorra, lentes oscuros y barbijo para pasar desapercibida, caminó hasta la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín, epicentro de los festejos en la ciudad. Allí compró una bandera argentina, consiguió una cerveza y se mezcló entre miles de hinchas que celebraban la histórica consagración.

Incluso publicó imágenes en sus redes sociales donde se la veía saltando, cantando y bailando como una hincha más entre los riogalleguenses.

La noche anterior, durante su recital, ya había demostrado su fanatismo por la Selección al cerrar el espectáculo entonando canciones de la hinchada junto al público.

Aquella imagen de María Becerra celebrando en las calles de Río Gallegos quedó grabada en la memoria de muchos santacruceños. Hoy, cuatro años después, la artista protagonizará otro momento histórico, pero desde un lugar completamente distinto.

Ya no será una hincha más entre la multitud: será la voz encargada de representar a todo un país antes de que la Selección Argentina salga a disputar una nueva final del mundo.