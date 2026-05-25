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Si bien luego de su retorno al fútbol de la región el Club Bancruz logró el pasado año jugar el clasificatorio del Torneo Regional Amateur donde capitalizó una buena performance frente a Escorpión, Boxing Club y al Deportivo Esperanza de El Calafate, su primera participación real fue en el Torneo Regional de 1979 hace 47 años atrás.

En aquella oportunidad y con poco mas de dos años integrando la Liga de Fútbol Sur, el equipo asume la responsabilidad al ganar el torneo local, lo que lo lleva a debutar frente a Mar del Plata de Caleta Olivia el 18 de febrero de 1979 como visitante ganando por 2 a 0 para rematar como local venciendo el 25 de febrero de ese año al mismo rival en cancha de Ferrocarril por la módica suma de 7 a 0 en inolvidable partido.

Los bancarios se harían mas que fuertes con este resultado y seguirían su camino en el torneo para caer como visitantes el 18 de marzo de ese año contra Cipolletti por 3 a 0 , logrando el empate sin goles en el partido de vuelta pero esto no alcanzó para seguir en el camino y hasta allí llegaron ese año, pero el primer paso estaba dado, y los bancarios comenzaron así una trayectoria plena de buenos trabajos a través de los años como lo logrado en el Regional de 1981, el de 1982 y el de 1985, lo que seguramente estaremos ampliando cuando llegue la oportunidad.

Allí y por aquellos años dejaron sentado su nombre en el fútbol regional y comenzaron a marcar presencia en forma notable y luego de un “impasse” considerable donde el fútbol estuvo guardado en un armario por varios años, la actividad volvió al club de la mano de nuevos dirigentes y de caras distintas, pero con el recuerdo que dejaron desde Rosmualdo D´andrea veterano fanático de los colores, hasta Angel “Lobo” Pereyra quizás la mayor joya de la institución, desde César Virgilio presidente hasta José Luis Clavero y su actividad al frente del club, o desde el recordado Edmundo Dángelo hasta Carlitos Ghell, historia fresca de la realidad actual.

Lo cierto es que Bancruz cuenta con una dilatada historia y hoy, como protagonista principal nuevamente del ahora llamado Torneo Regional Amateur, espera con ansiedad la participación activa que le corresponderá este año, con nueva modalidad del torneo, con anuncios de cambios y otras yerbas pero con la fe que lo caracterizó siempre, por lo que muchos miran con expectativas la próxima puesta en escena, incluso cuando el próximo fin de semana se mida con el Newells lacustre de El Calafate.

Semifinales del torneo local

Se disputaron los cruces que definieron los cuatro finalistas del torneo doméstico, donde arrancó el Boxing Club ganándole a Ferrocarril por un 5 a 0 categórico que no dejó dudas ni mucho menos para la gente de Belmonte que perdió estrepitosamente pero con la cabeza alta, como lo vienen haciendo desde que arrancó el torneo y como para ponerle condimento picante al cruce, al día siguiente arrancó Hispano frente a Bancruz que tuvo dos tiempos, dos situaciones distintas, donde en un primer orden parecía que los celestes serían los dueños.

Un primer tiempo curioso donde la presión estuvo signada para los bancarios que se defendieron pero que no pudieron evitar el gol celeste que se veía venir y cuando se produjo, dio la impresión que el partido cambiaba, que la inclinación de la cancha tomaba otro destino y la cabecita del siempre peligroso y atento Portillo puso la diferencia y el empate fue una realidad y todo cambió.

De allí en mas fue un ida y vuelta mas interesante aunque con mucho juego en el medio campo pero cuando Bancruz apretó y consiguió el segundo gol y el partido ya llegaba al clímax final, los celestes pusieron todo y un tiro de esquina desde la derecha marcó otro cabezazo y el empate que ponía las cosas al rojo vivo para unos y otros, porque la definición se vendría por penales.

Sería complicado enumerar lo que pasó pero sí decir que el juego desde los doce pasos muchos veces viene acompañado de la suerte para un lado o para otro, y esta vez fue para los bancarios que se llevaron un resultado mas que ajustado por un solo gol de diferencia pero era para cualquiera de los dos, como sucede en la mayoría de estos casos y fue para Bancruz.

Que Unión Petroleros podría ganarle a Unión Santacruceña no era misterio ni mucho menos a la luz de los números previos y así fue, con un contundente 3 a 0 que fue clarísimo a la horade sumar y que los puso en condiciones de entrar en la definición final del cuarteto que otorgará un ganador mientras que el último partido puso a Escorpión también dentro del círculo cuando la noche del domingo apagaba los faroles y aparecía el pregón iluminando a los escorpiones que con un 2 a 1 dejaron afuera a los boquences que habían hecho gran esfuerzo.

Con este modelito por delante, habrá que esperar como vienen los dos encuentros que siguen que serán de campanillas para definir el campeón local muy pronto, y para saber como sigue el baile, porque todavía quedan algunos pasitos antes del zapateo final.