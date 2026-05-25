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La salida anticipada de Lionel Messi durante el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union encendió la atención a 17 días del inicio del Mundial 2026, luego de que el capitán de la Selección Argentina pidiera el cambio tras evidenciar una molestia física en el segundo tiempo.

El episodio ocurrió a los 73 minutos del encuentro correspondiente a la Major League Soccer (MLS), cuando el rosarino disminuyó la marcha, miró hacia el banco de suplentes y se tomó la zona posterior de la pierna izquierda, específicamente el isquiotibial. Instantes después fue reemplazado por Mateo Silvetti y se dirigió directamente al vestuario.

La situación generó atención inmediata por la cercanía del debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo, previsto para el 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por el Grupo J.

El momento en que Messi pidió el cambio

Las imágenes registradas desde distintos sectores del estadio se viralizaron rápidamente. En los videos puede observarse cómo Messi reduce la intensidad de su desplazamiento y, tras un breve gesto hacia el cuerpo técnico, solicita la sustitución.

Aunque abandonó el campo caminando por sus propios medios y sin señales visibles de dolor intenso, se retiró hacia el vestuario para ser evaluado por el cuerpo médico del club estadounidense.

Hasta el cierre del partido, Inter Miami no difundió un parte médico oficial.

Qué dijo Guillermo Hoyos sobre la molestia de Messi

Tras la victoria de Inter Miami por 6 a 4, el entrenador Guillermo Hoyos fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación física del capitán argentino y buscó llevar tranquilidad.

“No tenemos informes sobre eso, pero próximamente lo tendremos. Realmente estaba fatigado, en ese sentido fue una fatiga”, señaló.

Luego agregó: “Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre uno trata de que no arriesgue”.

La declaración del técnico se sumó a la información difundida por el periodista Gastón Edul, quien indicó que la salida se produjo de manera preventiva.

“Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando”, publicó en sus redes sociales.

Cómo fue el partido de Messi antes de salir

Hasta el momento de su reemplazo, Messi había tenido una participación determinante en el desarrollo del encuentro.

El capitán argentino aportó dos asistencias para Germán Berterame, participó activamente en la remontada luego de que Inter Miami estuviera abajo 3-1 y, a los 67 minutos, ejecutó un tiro libre que pasó cerca del arco rival.

El partido también tuvo como figura a Luis Suárez, autor de tres goles, mientras que Rodrigo De Paul selló el 6-4 definitivo en tiempo de descuento.

La preocupación de la Selección Argentina a días del Mundial 2026

La situación adquiere relevancia por el calendario inmediato de la Selección Argentina, que se encuentra en la etapa final de preparación para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi, de 38 años, transitaba su último compromiso con Inter Miami antes de incorporarse a la concentración del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Luego del debut ante Argelia, Argentina enfrentará a Austria y Jordania en la fase de grupos.

En las últimas temporadas, tanto el cuerpo técnico de Inter Miami como el de la Selección implementaron una planificación específica de cargas físicas para administrar los minutos del capitán y evitar exigencias acumuladas.

Qué se sabe hasta ahora sobre el estado de Messi

Hasta el momento, la información disponible indica que se trataría de una sobrecarga muscular o cuadro de fatiga, sin confirmación oficial de lesión estructural.

La realización de estudios médicos permitirá determinar si la molestia responde únicamente al desgaste acumulado por la seguidilla de partidos o si requiere un período específico de recuperación.

Mientras se espera un comunicado oficial, la atención está puesta en la evolución física del capitán argentino en la previa del Mundial 2026, donde la Selección Argentina iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022.