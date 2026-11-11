Banfield vs. Boca Juniors: ¿quién llegará a la final de la Copa Argentina?

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1xBet Argentina preparó la previa de la semifinal de la Copa Argentina, que se disputará el 14 de noviembre en Mendoza.

Boca parece imparable

El sábado pasado, Boca derrotó a Defensa y Justicia y se quedó con el título de Campeón de Liga, pero no tiene intención de bajar el ritmo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tiene ahora dos desafíos cruciales por delante: la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Así, en las próximas semanas, el Xeneize podría sumar dos nuevos trofeos a sus vitrinas.

En los partidos que se vienen, mucho dependerá de Enner Valencia, que atraviesa un gran momento. En los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing, el delantero ecuatoriano ingresó desde el banco cuando su equipo perdía 2-0, convirtió un triplete y le dio a Boca una victoria increíble por 3-2. Después, Valencia marcó el gol del triunfo frente a Defensa y Justicia. Los hinchas esperan que el delantero siga dándoles alegrías con su racha goleadora en lo que resta de la temporada.

Como bien señalan las reseñas de 1xBet Argentina, Boca tampoco está exento de algunos problemas en el plantel. La presencia de Rodrigo Battaglia en el próximo encuentro está en duda debido a una molestia en el tendón de Aquiles. Además, el mediocampista Williams Alarcón se perderá el partido porque fue convocado a la selección chilena. Por su parte, el arquero Álvaro Montero y el delantero Miguel Merentiel estarán disponibles para enfrentar a Banfield: contrariamente a lo que se esperaba, ninguno de los dos fue convocado a su respectiva selección.

Banfield no se dará por vencido

A diferencia de Boca, Banfield no tuvo una gran temporada en la Primera División. Los dirigidos por Pedro Troglio ganaron apenas tres de sus 16 partidos del Clausura, terminaron en el puesto 12 de su zona y no lograron clasificarse a los octavos de final. Por eso, la Copa Argentina es la última oportunidad para que el Taladro compense su flojo desempeño en el campeonato y termine la temporada con una alegría.

El camino de Banfield hasta las semifinales no fue nada sencillo: en las tres rondas anteriores consiguió avanzar por penales. Primero eliminó a San Martín de Tucumán, después a Ferrocarril Midland y, en los cuartos de final, a Deportivo Riestra. Si el equipo de Pedro Troglio logra repetir este escenario frente al flamante campeón de liga, llegará por primera vez en su historia a la final de la Copa Argentina.

¿Quién se meterá en la final?

La última vez que Boca y Banfield se enfrentaron por la Copa Argentina fue en 2015. En aquella ocasión, el Xeneize goleó a su rival por 3-0 en los 16avos de final y terminó consagrándose campeón del torneo. Curiosamente, Rodolfo Arruabarrena también era el entrenador de Boca en aquella temporada, por lo que ahora tiene la chance de repetir su éxito de hace 11 años.

Una vez más, Boca parte como favorito, pero a Banfield no hay que subestimarlo. El Taladro es un equipo ordenado que intentará dar pelea a un rival de mayor jerarquía.

En la final, el ganador de este cruce se medirá con Platense, que ya tiene asegurado su lugar en la definición. ¿Dará Boca otro paso hacia un nuevo título o conseguirá Banfield clasificarse por primera vez a la final de la Copa Argentina? ¡Lo sabremos el 14 de noviembre!

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