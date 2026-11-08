Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hockey pista santacruceño tuvo una definición para el infarto. El equipo femenino de El Chaltén se consagró campeón de la Liga Santacruceña en la categoría M30 y alcanzó el bicampeonato, luego de una jornada decisiva que tuvo como escenario el gimnasio Tito Wilson de Río Gallegos.

La última fecha presentó un desenlace apasionante, con tres equipos que llegaban con posibilidades de quedarse con el campeonato: El Chaltén, Hispano Americano y Boxing Club. La definición dependía no solamente de los resultados, sino también de la diferencia de goles, por lo que cada tanto podía modificar las posiciones y cambiar el destino del título.

En ese contexto, el encuentro entre Hispano Americano y El Chaltén concentró toda la atención. El partido terminó igualado 3 a 3 y mantuvo la incertidumbre hasta los últimos segundos. Incluso, la ejecución de un córner corto cuando restaban apenas 22 segundos agregó todavía más dramatismo a una definición que se vivió con enorme expectativa dentro y fuera de la cancha.

El plantel completo de El Chaltén que gritó bicampeón. FOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, las cuentas favorecieron al conjunto de El Chaltén, que pudo desatar el festejo y confirmar una nueva consagración en la competencia provincial.

Freddy Sosa: “Las chicas lo dieron todo hasta lo último”

Tras el campeonato, el entrenador de El Chaltén, Alfredo “Freddy” Sosa, expresó su satisfacción por el logro y destacó la exigencia que presentó la última jornada.

“Sabíamos que todas las fechas iban a ser duras. Todos los equipos juegan y más Hispano, que está de local. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Las chicas lo dieron todo hasta lo último y, bueno, somos bicampeonas”, manifestó.

El entrenador también valoró la capacidad del equipo para manejar la presión de un encuentro en el que un solo gol podía modificar todas las posiciones. En ese sentido, consideró que sus dirigidas supieron mantener el juego y sostener la concentración en un momento determinante.

La cateogría M30 del Boxing, sub campeona de la Liga.

Un campeonato construido con esfuerzo y compromiso

Las protagonistas también compartieron la emoción de una consagración que tiene un valor especial por el esfuerzo que implica representar a El Chaltén en una competencia provincial.

Una de las jugadoras destacó el trabajo colectivo y el sacrificio que hay detrás de cada presentación: “En El Chaltén tenemos muy poco tiempo para entrenar, muy pocas horas. La verdad es que lo damos todo, hacemos lo posible y nos encanta jugar. Siempre tenemos que viajar lejos y es un gran esfuerzo para todos, para la familia. Estamos felices”.

La deportista remarcó que este nuevo título representa una recompensa adicional para un grupo que ya había conseguido consagrarse anteriormente y que ahora vuelve a celebrar en lo más alto de la categoría.

Otra de las integrantes del plantel puso el acento en la identidad del equipo y en el camino recorrido durante la temporada: “Arrancamos a principios de año. Estamos reorgullosas por este grupo humano, primero y principal. Entrenamos una vez a la semana y es re poco tiempo, pero hacemos un montón. Para nosotros es un orgullo inmenso”.

Además, agradeció a todas las personas e instituciones que hacen posible que el hockey continúe creciendo en la localidad cordillerana.

Una definición que premió la perseverancia

El Chaltén llegó a la última jornada sin ocupar el primer puesto de la tabla. Compartía la segunda posición con Hispano Americano, mientras que Boxing Club se encontraba por encima y también dependía de los resultados para quedarse con el campeonato.

Lejos de bajar los brazos, el conjunto cordillerano afrontó una definición en la que cada detalle podía resultar decisivo. La igualdad frente a Hispano y el posterior cálculo de las diferencias de goles terminaron favoreciendo al equipo dirigido por Freddy Sosa.

La arquera también destacó la dificultad del encuentro y el mérito de sus compañeras: “Se sufrió hasta lo último, pero fue un partidazo. Hispano siempre entrega todo. Y bueno, nos tocó el bicampeonato”.

La consagración representa mucho más que un nuevo trofeo para El Chaltén. Es el reconocimiento al compromiso de un grupo que sostiene su actividad con pocas horas de entrenamiento semanal, largos viajes y el acompañamiento de sus familias.

Con el festejo en el Tito Wilson y el grito de “¡bicampeonas!” como protagonista, El Chaltén volvió a escribir una página destacada en el hockey pista santacruceño, ratificando su protagonismo en la categoría M30 y demostrando que el esfuerzo colectivo puede superar cualquier dificultad.

1 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 12 | fOTOS: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL