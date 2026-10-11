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En una soleada tarde, por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Sur se enfrentaron, con realidades diametralmente opuestas, Boca de Río Gallegos y Defensores del Carmen.

El equipo boquense, conducido técnica y tácticamente por Eduardo “Mono” Martínez, es uno de los animadores del certamen, mientras que el “rojinegro”, comandado por Juan Díaz, se encuentra último en la tabla de posiciones sin haber podido sumar siquiera un punto.

Y como si eso no fuera poco para el pobre equipo de Defensores, apenas comenzado el partido el árbitro Pedro Posatini cobró, de manera algo insólita, un penal por una supuesta mano del defensor Jonathan Rivas que desde cualquier ángulo de la cancha se vio que había sido afuera del área.

A pesar de algunos reclamos del banco de “Defe”, y de algunas dudas por el andar del juez entrando y saliendo del área, la decisión final no se revirtió y el número 10 de Boca, Joaquín Guzmán gritó su primer gol de la tarde cuando iban apenas 3 minutos de juego.

Si ya era todo de Boca desde el pitazo inicial, con la ventaja en el marcador lo fue aún más. A los 8 minutos volvió a avisar el “xeneize” pero la pelota dio en el palo, y a los diez su número 17 Acosta tuvo un mano a mano que tapó bien el arquero Ricardo Albornoz.

A los 15 minutos llegaría la primera pelota a las manos del arquero de Boca Agustín Gómez, luego de un tiro libre frontal sin mayor peligro. De esa misma jugada llegaría el 2-0 para Boca en los pies de Acosta, que viendo al arquero adelantado se la tiró por arriba y la fue a buscar para empujarla a la red.

Tan sólo dos minutos después, una buena jugada de Guzmán por izquierda terminó con centro para su compañero Juan Barrientos, que entrando solo al área chica remató fuerte abajo para poner el 3 a 0. Dos minutos más tarde, sería Guzmán el que entrando sólo por el medio del área conectaría de volea un buen centro por derecha para estampar el 4 a 0.

Antes de los 30 minutos, una nueva corrida de Guzmán dejando en el camino a todos los defensores rivales, terminaría con el 5 a 0. El partido era así, Defensores sacaba de mitad de cancha, Boca la recuperaba e iba en busca de una nueva anotación.

Así llegaría el sexto. Tras una buena jugada individual de su número 7 Lucas Gálvez, que entrando al área quiso hacer un pase centro al corazón del área y esta vez si la pelota dio en la mano de su marcador, provocando el tiro libre penal que el número 4 Kevin Carrión cambiaría por gol. 6 a 0 en 32 minutos de juego.

Sorpresivamente, Defensores tuvo un atisbo de reacción y consiguió llegar al área rival y rematar el arco, sin mayores dificultades para el 1 Gómez.

A la siguiente jugada, llegaría el séptimo, otra vez obra de Joaquín Guzmán, que acelerando desde mitad de cancha volvió a dejar a los rivales en el camino y definió de muy buena manera ante la salida de Albornoz, que ya nada podía hacer para evitar la catástrofe. 7 a 0.

De esa nueva salida de mitad de cancha de Defensores, volverían a perder la pelota en los metros finales y lo aprovecharía Juan Barrientos, que anotaría el segundo en su cuenta personal y el 8 a 0 en el marcador. Apenas iban 38 minutos de juego.

Antes de los 45 minutos reglamentarios, el árbitro dijo hasta acá y con ese resultado se bajaría el telón del primer tiempo.

Comenzada la segunda mitad, y con algunos cambios de ambos equipos, Boca salió decidido a mover la pelota y buscar un nuevo gol con más pases asociados y no tanto con ataques directos. Así llegaría el noveno a los 15 minutos y sería obra nuevamente de Guzmán, que de esta manera alcanzaba los cinco goles y obligaba al técnico a sustituirlo porque una cosa es llevarse una pelota y otra dos.

Cinco minutos después, el recién ingresado Francisco Santana convertiría el 10 a 0 con una buena jugada dentro del área. Iban ya 20 minutos del complemento y el equipo de Martínez parecía no conformarse, y cada uno que entraba quería su gol.

Pasada la media hora llegaría el 11 a 0, otra vez obra de Santana, y por último llegaría el 12 a 0 en los pies de Nicolás Amado, otro de los jugadores que entró desde el banco.

Se lució el “Xeneize” de local ante un rival que padece cada partido desde el principio hasta el final, pero que así y todo sigue asumiendo el compromiso de ponerse la camiseta de Defensores del Carmen cada fin de semana y dando la cara, con las limitaciones obvias que se reflejan en cada resultado.

Para el equipo del “Mono” Martínez, una victoria que le permite mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, seguir sumando confianza y consolidando un plantel que se armó este torneo para pelearle a cualquier hasta el final, aunque deberá pulir en la semana algunos aspectos para no sufrir de más ante rivales que opondrán mayor resistencia.

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