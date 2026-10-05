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La participación del Boxing dejó un balance más que positivo, no solamente por los resultados obtenidos, sino también por la experiencia adquirida por los más de 70 jugadores que formaron parte de la delegación. El trabajo realizado durante todo el año en las divisiones formativas tuvo su recompensa en un torneo de gran nivel, donde el club logró ser protagonista en prácticamente todas las categorías.

La gran alegría llegó con la categoría 2017, que hizo historia al consagrarse campeona de la Copa de Oro luego de imponerse ante la CAI en la gran final. El título tuvo un valor especial para la institución, ya que se trató del primer campeonato conseguido por Boxing en esta competencia, convirtiendo a los chicos de la 2017 en los primeros en levantar el trofeo de la Copa de Oro para el club.

La categoría 2014 también tuvo una destacada actuación y consiguió alcanzar la final de la Copa de Oro. En una competencia exigente y con partidos de alto nivel, los pequeños albiverdes lograron quedarse con el segundo puesto y cerrar su participación como subcampeones, sumando otro importante reconocimiento para el semillero.

A su vez, la categoría 2015 completó el podio de la Copa de Oro. El equipo de Boxing tuvo una muy buena participación y terminó en el tercer lugar, confirmando la presencia de la institución entre los principales protagonistas de la competencia.

El otro campeonato para la delegación albiverde llegó de la mano de la categoría 2016, que se consagró campeona de la Copa de Plata. De esta manera, Boxing logró cerrar el torneo con dos títulos y tres posiciones de podio, una cosecha que refleja el crecimiento de sus divisiones infantiles y el trabajo que se viene desarrollando en la formación de los jóvenes futbolistas.

La categoría 2018/19 también fue parte de esta experiencia y, más allá de los resultados deportivos, tuvo la posibilidad de sumar minutos, compartir con otros equipos y continuar incorporando aprendizajes fundamentales para su desarrollo. En estas edades, cada partido y cada torneo representan una oportunidad para crecer, adquirir experiencia y disfrutar del fútbol.

El balance general dejó números que hablan por sí solos: un campeón de la Copa de Oro, un subcampeón y un tercer puesto en esa misma competencia, además de un campeón de la Copa de Plata. Pero detrás de cada resultado hay un proceso de formación, esfuerzo y acompañamiento que involucra a jugadores, entrenadores y familias.

Los verdaderos protagonistas fueron los chicos de las cinco categorías, quienes durante tres días representaron los colores del Atlético Boxing Club y llevaron el nombre de Río Gallegos a una competencia que reunió a clubes de diferentes puntos de la región. A ellos se sumó el trabajo de los cuerpos técnicos, fundamentales en el crecimiento deportivo y humano de cada jugador.

También fue clave el acompañamiento de las familias, que estuvieron presentes en cada entrenamiento, partido, torneo y viaje, sosteniendo a los chicos y acompañando cada etapa de este proceso formativo.

Leo Mata, presidente del Boxing Club, se juntó durante la competencia con el responsable de Asensio Sports, agente FIFA especializado en scouting, desarrollo y representación deportiva.

Por segundo año consecutivo, el Atlético Boxing Club estuvo presente en Comodoro Rivadavia y volvió a demostrar el crecimiento de su fútbol infantil. Con títulos, podios y una experiencia que quedará como parte del recorrido de cada categoría, el semillero albiverde dejó nuevamente bien alto el nombre de la institución y del fútbol de Río Gallegos.