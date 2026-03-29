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Con una temperatura agradable pero con ráfagas de viento de 60 km/h comenzó el partido por la tercera fecha de la Liga Sur de Fútbol entre el Boxing Club y Bancruz. Bajo ese escenario, el primero en golpear fue el albiverde. Iban 15 minutos del primero tiempo cuando un remate a la portería bancaria no pudo ser embolsado por el arquero Tobías Gorordo que dio rebote y la pelota le quedó servida al número 10 Carlos Cardozo que definió con tranquilidad a un palo.

Inmediatamente el albiverde aprovechó el envíon anímico del gol y volvió a rematar a portería pero esta vez encontró bien parado al número 1. Los minutos siguientes el partido se jugó poco, tanto es así que a los 30 minutos, luego de una fuerte entrada del número 11 del Boxing que le valió la tarjeta amarilla, pareció que el partido entraba en un minuto técnico, donde Padín y Clavel aprovecharon para darles indicaciones a sus jugadores.

Los minutos siguientes del primer tiempo, con el viento como protagonista, no tuvieron mucho más que ofrecer. Sólo un remate desviado del Boxing, un penal que reclamó Bancruz por un supuesto agarrón a su número 7 Matías Portillo y dos amarillas para cada lado: una para el 4 de Bancruz Belko Matulich y otra para el director técnico Matías Clavel por protestar.

FOTOS: JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

El segundo tiempo arrancó prácticamente sin viento y con un Bancruz yendo a buscar el empate desde el inicio. Al minuto nada más insinuó con un remate que se fue muy desviado, y unos minutos después con un tiro libre de Portillo que se fue por arriba del arco.

Parecía que el Boxing tenía controlado el trámite. Dejaba jugar al rival y esperaba alguna contra para agarrarlo mal parado. Pero eso cambió a los 20 minutos. Una buena jugada colectiva por el sector izquierdo de Bancruz con taco incluido, derivó en un centro pasado al segundo palo que encontró libre al número 11 Maxi Díaz, que apenas elevándose puso la cabeza para empujar la pelota a la red, dejando sin chance al arquero que terminó golpeándose con el palo en la desesperación por evitar el gol. 1-1 y el partido empezaba a tomar temperatura.

Ambos equipos iban ahora en busca de la victoria, por momentos metiendo más de lo que se jugaba. Y los bancos también jugaban su partido, algo que pareció molestarle al ex jugador del Boxing Club Mauro Fuentealba que se dirigió directamente al técnico Clavel desatando un duelo verbal de un lado y del otro.

Pasada la media hora del segundo tiempo llegó el primer acercamiento concreto del albiverde al arco de Gorordo, que capturó la pelota sin problemas. Al minuto de esa jugada, casi llega el segundo de Bancruz, pero su número 9 Alejandro Ortiz no pudo rematar sólo abajo del arco y la pelota apenas le rebotó para quedarle en las manos al arquero Bruno Rojas.

En los minutos finales el Boxing arriesgó un poco más buscando su primer triunfo en el torneo pero el arquero bancario respondió bien las dos veces que lo exigieron cerca del final. En los 5 minutos de adición que dio el árbitro Ramírez ningún equipo tuvo alguna situación clara para ganar el partido, más allá que el empate no parecía conformarlos.

Así las cosas, Boxing cosechó el tercer empate consecutivo y Bancruz se posiciona bien pensando en los primeros puestos, siempre y cuando revalide este punto la próxima fecha.

“Nos confíamos en el segundo tiempo”

La Opinión Austral entrevistó al técnico del Atlético Boxing Club Matías Clavel después del partido.

“Fue un partido lindo, importante para nosotros para seguir construyendo el equipo. No te olvides que empezamos de cero, estamos haciendo debutar muchos chicos de las inferiores acompañándolos con un poco de experiencia” sostuvo.

Sobre el trámite del partido, dijo: “nos confíamos en el segundo tiempo. Teníamos el dominio de la pelota pero bueno, son partidos que te hacen el gol y enseguida se ponen en juego. Es un proceso que estamos trabajando y que ojalá dé los frutos en los cruces que es realmente donde vale”.

Matías Clavel, director técnico del Boxing. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“Ahora defiendo la camiseta de Bancruz entonces por estos colores voy a dejar la vida”

Mauro Fuentealba dialogó después del encuentro con La Opinión Austral.

“Sabíamos que era un partido de la tercer fecha que no define nada pero convencidos que podíamos ganar. Creo que en el primer tiempo se nos hizo cuesta arriba con el tema del viento y el sol pero bueno nos llevamos un punto importante en una cancha difícil así que queda mucho camino por recorrer” expresó.

Sobre el desarrollo del juego dijo: “Por momentos quisimos hacer nuestro juego, lo que nos pide el técnico pero por el viento no se pudo. El segundo tiempo la jugada del gol la movimos de un lado al otro. Vamos a seguir preparando el torneo en la semana y enfrentar el próximo partido hasta llegar al ultimo partido que es lo que todos queremos”.

Mauro Fuentealba. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

“No tenía goles de cabeza”

Maxi “pipi” Díaz, autor del gol del empate, dejó sus sensaciones a LOA.

“Fue un partido duro. Segunda fecha para nosotros que venimos de una pretemporada bastante dura, pero con buenas sensaciones. Creo que salió un buen partido. El primer tiempo nos costó un poco por el viento en contra pero en el segundo remontamos, acomodamos un par de cosas en el vestuario que nos dijo el técnico y supimos acomodarnos en el partido.”

Sobre su gol. “No tenia goles de cabeza. Contento por el gol, no venía marcando así que contento de poder sumar para el equipo.”

“Habían desaparecido las pelotas hasta que hicimos el gol.”

Maxi “pipi” Díaz, autor del gol del empate. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL

Carlos Padín, técnico de Bancruz dejó sus sensaciones del partido a La Opinión Austral.

“En el segundo tiempo fuimos claros dominadores. Se jugó en el campo de ellos prácticamente. Se pararon de contra, habían desaparecido las pelotas hasta que hicimos el gol y aparecieron de nuevo, pero creo que si tuvo que haber un ganador, aunque el empate esté bien, tendríamos que haber sido nosotros porque hicimos un poquito más de méritos.”

Sobre los cambios respecto al primer partido dijo: “busqué más dinámica, más intensidad, más juego. Creo que hoy se vio que los dos equipos son intensos, el partido fue muy físico y estoy muy conforme con mis jugadores. Veremos al final del torneo si el punto vale”.

Carlos Padín, dt del bancario. FOTOS JUAN PALACIOS/LA OPINION AUSTRAL