FÚTBOL - CATEGORÍAS SUB 13 Y SUB 15

La edición 2023 del Torneo Nacional de Clubes categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 masculino inició su etapa eliminatoria local. En el caso de la Liga de Fútbol Sur de Santa Cruz.

Los elencos de Boxing Club y Talleres se enfrentaron en Sub 13 y Sub 15. En la eliminatoria para los más jóvenes fue Talleres el que se impuso al albiverde por la mínima diferencia.

En el caso de la Sub 15, el plantel dirigido por Matías Clavel de Boxing consiguió ganar por 6 a 1 con los goles de Nathan Gutiérrez (8PT), Benjamín Muñoz (12 y 26 PT), Facundo Domínguez (24 PT y 30 ST) y Lautaro Barrientos (16 ST) y con esta victoria enfrentará a Esperanza de El Calafate para definir al clasificado por la Liga de Fútbol Sur en partidos de ida y vuelta.

En el caso de la categoría Sub 17, Boxing representará a Río Gallegos ya que no se postuló otro club y jugará la etapa provincial con los rivales que surjan de la Liga Centro y Liga Norte.

Por la Liga Centro, confirmaron: Sub13 Júpiter, en Sub15 Racing y en Sub17 Huracán.

Reglamento

El Departamento Infanto Juvenil de AFA, indica a los clubes inscriptos a la fecha en el Torneo Nacional de Clubes Sub 13 que, una vez determinada la Fase Provincial, se pasará a jugar la Fase Regional que de disputará en Trelew en el mes de Octubre y la Fase Final se desarrollará en Catamarca en el mes de noviembre 2023.

A los clubes inscriptos a la fecha en el Torneo Nacional de Clubes Sub 15: se disputarán los días 20/08, 27/08 y 03/09 donde saldrá el clasificado de la Fase Provincial, la Fase Regional de disputará en Comodoro Rivadavia en el mes de Noviembre, y la Fase Final se desarrollará en Bariloche en el mes de diciembre 2023

A los clubes inscriptos a la fecha en el Torneo Patagónico de Clubes Sub 17: se disputarán los días 20/08, 27/08, 03/09 y 10/09 donde saldrá el clasificado de la Fase Provincial, la Fase Regional de disputará en Cipolletti en el mes de octubre y la Fase Final se desarrollará en el Predio de AFA (a confirmar).