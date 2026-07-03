El gimnasio Juan Bautista Rocha atraviesa un proceso de reconstrucción histórica impulsado por su equipo de trabajo y referentes deportivos, con el objetivo de recuperar documentos, testimonios y relatos que permitan precisar su origen y evolución dentro de la ciudad de Río Gallegos.

El espacio, ubicado en un sector clave de la capital santacruceña, se consolidó a lo largo de las últimas cuatro décadas como un punto de referencia para el deporte barrial, la inclusión social y la formación de cientos de niños, jóvenes y adultos.

En este contexto, la historia del gimnasio volvió a cobrar relevancia pública tras la difusión del recorrido de Juan Bautista Rocha, un caboverdiano que llegó a la Patagonia en los años veinte. Rocha eligió Río Gallegos para vivir y sentó las bases de un legado que continúa vigente a través del deporte y su vínculo con la comunidad local.

Con el paso del tiempo, sus descendientes echaron raíces en el sur de Santa Cruz y estrecharon lazos con el fútbol, lo que sumó visibilidad a su historia en el marco del actual Mundial 2026, donde Argentina enfrenta a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final.

El gimnasio lleva su nombre en homenaje a su figura, reconocida por su compromiso social, su presencia constante en la vida comunitaria y su cercanía con los vecinos de Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 3 de julio de 2026.

Un trabajo para recuperar la historia institucional

La actual jefa de departamento del gimnasio, Claudia Santillán, en diálogo con La Opinión Austral, explicó que la iniciativa surge de la necesidad de poner en valor la identidad del espacio y reconstruir aspectos de su historia que aún no están claramente documentados.

Claudia Santillán, jefa de Departamento del Gimnasio “Juan Bautista Rocha”. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Estamos transitando casi 40 años en este lugar”, señaló Santillán, en referencia al proceso de conformación del gimnasio vinculado al crecimiento de los barrios Jorge Newbery y 400 Departamentos.

La funcionaria destacó además que la falta de registros oficiales precisos motivó a los equipos a recurrir a la memoria colectiva del barrio y a los testimonios de vecinos y trabajadores históricos.

Orígenes y los nombres del gimnasio

En el proceso de reconstrucción histórica, los referentes del gimnasio detallaron que existieron distintas versiones sobre los nombres que habría tenido el espacio antes de adoptar su denominación actual.

El profesor y exdirectivo del gimnasio, “Chipi” Mansilla, aportó una de las versiones más relevantes sobre esta etapa inicial.

Chipi Mansilla, profesor. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Hubo tres nombres: Eva Perón, Juan Bautista Rocha y el de un profesor del Colegio Salesiano. Pero finalmente se optó por Juan Bautista Rocha por su fuerte vínculo con la comunidad”, explicó Mansilla.

El docente también recordó el perfil social del homenajeado: “Era una persona muy conocida en Río Gallegos, siempre presente en los velorios, acompañando a

El rol social del gimnasio en la comunidad

las familias y ayudando a quien lo necesitaba”.

Por su parte, la referente institucional Cinthia Federspil destacó el impacto social que el gimnasio mantiene hasta la actualidad, consolidándose como un espacio central para el desarrollo deportivo de la ciudad.

Cinthia Federspil, docente. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“El deporte acá es la cuna. Todos los chicos de los barrios cercanos se concentran en este gimnasio”, señaló Federspil.

La referente subrayó además la intensidad de la actividad diaria: “Tenemos actividad los 365 días del año. El gimnasio no para”.

Asimismo, remarcó el rol de contención social que cumple el espacio: “El chico que anda dando vueltas en la calle termina acá, con el amigo, el primo o el vecino. Todos terminan viniendo”.

Un espacio clave para el deporte de Río Gallegos

El gimnasio Juan Bautista Rocha se consolidó como uno de los centros deportivos más importantes de Río Gallegos, albergando disciplinas como handball, fútbol, vóley y gimnasia, entre otras.

Además de su función deportiva, el espacio ha sido sede de eventos de relevancia local, regional e internacional, fortaleciendo su rol dentro del mapa deportivo de la provincia de Santa Cruz.

Actualmente, el equipo de trabajo también impulsa la organización de un reconocimiento institucional que permita sistematizar su historia y poner en valor su trayectoria comunitaria.

Un legado que se construye día a día

Más allá de la falta de documentación oficial completa, los referentes coinciden en que la historia del gimnasio Juan Bautista Rocha se construye diariamente a partir del trabajo deportivo y social que se realiza en sus instalaciones.

“El legado de Rocha está en los valores que seguimos transmitiendo: el compañerismo, la solidaridad y el compromiso con la comunidad”, destacó la jefa de departamento Claudia Santillán.

En la misma línea, Mansilla remarcó la importancia del nombre elegido para el espacio: “El gimnasio se merecía este nombre por la trayectoria del Negro Rocha”.

Finalmente, Federspil sintetizó el rol del establecimiento como punto de encuentro social: “Esto viene de años. Siempre nos refugiamos acá, desde las colonias de vacaciones hasta cualquier deporte”.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Con más de cuatro décadas de historia y una fuerte impronta comunitaria, el gimnasio Juan Bautista Rocha continúa siendo un emblema del deporte en Río Gallegos, mientras avanza en la reconstrucción de su memoria institucional de cara a un nuevo aniversario en diciembre.