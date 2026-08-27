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El Campeonato Argentino de Selecciones Masculinas División A de Fútbol de Salón ingresó en su etapa más importante y las cuatro representaciones de Santa Cruz atraviesan realidades diferentes en la doble sede que comparten Chaco y Corrientes. Mientras Caleta Olivia se convirtió en la gran esperanza provincial al finalizar la fase clasificatoria con puntaje ideal y avanzar a los cuartos de final, Perito Moreno, Gobernador Gregores y Las Heras deberán afrontar desde este jueves una serie de partidos determinantes para conservar su lugar en la elite del fútbol de salón.

El certamen, organizado bajo la órbita de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, reunió a seleccionados de distintos puntos del país y volvió a poner en escena a cuatro representantes santacruceños. Después de tres jornadas de competencia, solamente uno continúa con posibilidades de pelear por el título, aunque los otros tres todavía tienen por delante un objetivo de enorme importancia: evitar el descenso a la División B.

Caleta Olivia es, hasta el momento, la gran noticia para Santa Cruz. El conjunto de la zona norte tuvo una actuación sobresaliente en el Grupo C y terminó la primera fase con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. Su recorrido comenzó con una victoria ajustada por 4-3 frente a Perito Moreno, en un duelo que rápidamente dejó en claro la intensidad con la que se viviría la competencia entre los equipos santacruceños.

En su segunda presentación, Caleta Olivia volvió a sumar de a tres al imponerse por 3-1 frente a Tucumán. Ese resultado le permitió encaminar su clasificación y llegar al cierre de la fase regular con la tranquilidad de saber que dependía de sí mismo para quedarse con el liderazgo de la zona.

La confirmación llegó con una nueva victoria. El seleccionado caletense derrotó 5-2 a Las Heras y completó una primera fase perfecta. Tres partidos, tres triunfos y una producción ofensiva que le permitió terminar en lo más alto del Grupo C y posicionarse entre los mejores equipos del campeonato.

El rendimiento colectivo también tuvo su correlato en las actuaciones individuales. Adrián Rivera, Lautaro Pérez, Iván Paillan y Emir Farías fueron algunos de los nombres destacados dentro de un equipo que mostró solidez, capacidad ofensiva y regularidad en sus tres compromisos.

Con la clasificación asegurada, Caleta Olivia afrontará este jueves uno de los desafíos más importantes de la competencia. Desde las 21:30, en el Polideportivo Jaime Zapata, se medirá con Resistencia, representante chaqueño que tendrá el respaldo de su público. El ganador avanzará a las semifinales y quedará a solamente un partido de la gran definición del Argentino.

El cruce representa una oportunidad histórica para el conjunto santacruceño, que llega invicto y con la confianza que le otorgó una fase inicial ideal. Del otro lado estará un rival que conoce el escenario y buscará aprovechar la localía, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad y con todos los condimentos propios de una instancia eliminatoria.

Mientras Caleta Olivia disfruta de su gran presente, los otros tres seleccionados santacruceños deberán afrontar una realidad completamente diferente. Para ellos, el campeonato entra en una etapa en la que cada partido puede definir el futuro inmediato de sus respectivos proyectos.

Perito Moreno quedó a las puertas de la clasificación a los cuartos de final. Después de la derrota por 4-3 ante Caleta Olivia en el debut, el equipo reaccionó rápidamente y consiguió un importante triunfo por 5-3 frente a Las Heras, resultado que le permitió llegar con posibilidades a la última jornada.

Sin embargo, en el partido decisivo no pudo conseguir el resultado que necesitaba. Perito Moreno cayó 2-0 frente a Tucumán y terminó tercero en el Grupo C. De esta manera, deberá cambiar el objetivo y concentrarse en asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Su primer compromiso en esta nueva instancia será este jueves a las 16:00, cuando se enfrente con Esquel en el Polideportivo Jaime Zapata. Será un partido en el que no habrá margen para especulaciones: el conjunto santacruceño tendrá que responder en la cancha para seguir formando parte de la División A.

Gobernador Gregores también tendrá una jornada decisiva. El seleccionado integró el Grupo B, una zona particularmente exigente en la que compartió competencia con Comodoro Rivadavia, Trelew y Corrientes Interior. El debut fue con derrota por 5-3 ante Corrientes Interior y, a partir de allí, el equipo tuvo que afrontar compromisos de enorme dificultad.

En el cierre de la fase regular, Gregores cayó 4-2 ante Trelew y terminó en el cuarto lugar de su grupo. Ahora tendrá la oportunidad de comenzar a revertir esa historia en la instancia de permanencia. Este jueves, desde las 17:45, se medirá con Misiones Interior en el Polideportivo Jaime Zapata.

La situación de Las Heras es igualmente compleja. El conjunto santacruceño no consiguió sumar durante la fase clasificatoria y terminó el Grupo C con tres derrotas. Después de caer ante Tucumán, perdió 5-3 frente a Perito Moreno y cerró su participación con una derrota 5-2 ante Caleta Olivia.

El desafío para Las Heras será ahora cortar esa racha y comenzar de inmediato la recuperación. Este jueves, desde las 16:00, enfrentará a Corrientes Interior en el Club Hércules de Corrientes, en un partido que tendrá un enorme peso para sus aspiraciones de continuar en la División A.

De esta manera, SantaCruz afrontará una jornada cargada de emociones y con objetivos bien diferenciados. Caleta Olivia tendrá la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores del país y mantener vivo el sueño de alcanzar la final, mientras que Perito Moreno, Gobernador Gregores y Las Heras deberán dejar atrás rápidamente lo ocurrido en la fase de grupos para concentrarse en una