Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Primera A de la Liga Independiente del Fútbol de los Barrios volvió a tener acción durante el último fin de semana con la disputa de la undécima fecha, que dejó resultados importantes tanto en la pelea por los primeros lugares como en la zona media de la clasificación.

Camioneros continúa siendo el único líder del campeonato. El conjunto llegó a los 28 puntos después de igualar 2-2 frente a Olimpia, uno de sus principales perseguidores. El puntero acumula nueve triunfos, un empate y una derrota en sus once presentaciones, además de contar con 31 goles a favor y apenas nueve en contra, números que le permiten ostentar una diferencia de gol de +22.

El empate entre los dos equipos tuvo además incidencia directa en la parte superior de la tabla. Olimpia alcanzó las 22 unidades y quedó como escolta, mientras que Halcones también suma 22 puntos, aunque aparece tercero por diferencia de gol. El conjunto de Halcones no pudo acercarse al líder luego de caer 3-2 ante Don Bosco en uno de los encuentros disputados el sábado.

La cuarta posición pertenece a Güemes, que alcanzó los 20 puntos después de empatar 2-2 con Car Mar. Con la misma cantidad de unidades aparece Unión Santiago, que consiguió una importante victoria por 1-0 frente a Belgrano y se mantiene en el grupo de equipos que buscan acercarse a la cima.

Más atrás se encuentran Junín y Cóndor, ambos con 19 puntos. Junín perdió 2-1 ante Estrella del Este, mientras que Cóndor consiguió un triunfo por la mínima diferencia ante Juventud Petrolera. Atlético 23 RG, por su parte, llegó a los 18 puntos gracias a su victoria por 2-0 sobre Vial S.C.

La jornada también tuvo como protagonistas a Palermo y La Kuadra. Palermo venció 2-1 a Lamadrid y alcanzó las 16 unidades, mientras que La Kuadra superó 2-0 a Dorados FC y quedó con 14 puntos. Dorados, pese a la derrota, continúa con 15 unidades y ocupa actualmente el undécimo lugar.

En otro de los encuentros del sábado, Globito Decadente tuvo una contundente actuación y derrotó 4-0 a Alianza Sur. Por su parte, Estrella del Este sumó tres puntos importantes al imponerse 2-1 frente a Junín.

Con once fechas disputadas, la clasificación muestra una diferencia considerable entre el líder y sus principales perseguidores, aunque la lucha por los puestos superiores continúa abierta. Camioneros tiene 28 puntos, mientras que Olimpia y Halcones suman 22. Güemes y Unión Santiago aparecen con 20, seguidos por Junín y Cóndor, con 19.

En la tabla de goleadores, Jonathan Jofre se mantiene al frente con 12 tantos. Detrás aparece Leonel Cárdenas, con diez goles, mientras que Maximiliano Cayún completa el grupo de máximos anotadores con nueve conquistas.

La fecha 11 dejó así un campeonato con Camioneros firme en la cima y varios equipos todavía en carrera por acercarse al liderazgo. La próxima jornada volverá a poner a prueba a los protagonistas de una Primera A que entra en una etapa cada vez más importante de la temporada.