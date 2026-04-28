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El sábado desde las 13 horas en la Enrique Pino comenzó una nueva fecha del fútbol de los barrios en la categoría “A” con la goleada de Dorados 6 a 1 a Amistad. Con esta victoria los “dorados” quedaron 3° con 14 unidades mientras que Amistad se hunde en el fondo de la tabla con sólo un punto.

En el segundo turno del sábado, Los Halcones vencieron 3 a 0 a La Kuadra para quedar 2° con 17 unidades, mientras que La Kuadra quedó 16° con 7 puntos. A las 17 horas, Vial venció 2 a 1 a Estrella del Este para quedar igualados en la 9° posición con 9 puntos.

El siguiente turno fue para Olimpia y Junín que empataron 2 a 2. Mientras que Olimpia quedó 3° junto a Dorados, Junín se encuentra 7° con 12 unidades. En el último turno del sábado, Camioneros aplastó 5 a 0 a Car-Mar para quedar como único puntero con 18 unidades, mientras que Car-Mar se ubica 13° con 8 puntos.

El domingo abrieron la jornada en la Pino Atlético 23 y Deportivo Palermo, con victoria para estos últimos por 2-1 lo que les permitió quedar 14° con 7 unidades, mientras que Atlético 23 quedó 11° con 9 puntos. En otro atractivo partido, Belgrano y Don Bosco empataron 2 a 2. El último campeón no logra arrancar y se encuentra 12° con 8 porotos, mientras que los santos quedaron 18°con 6 unidades.

A la 19 del domingo fue el turno de Unión Santiago contra Globito Decante, con victoria para el primero por 2 a 1, que con el triunfo trepó al 8° lugar con 11 unidades, mientras que el globito se ubica ante último con sólo 3 puntos. Cerraron la jornada Alianza Sur y Lamadrid, con victoria para Alianza por 3 a 1 que de esta forma escaló al 17° lugar con 7 unidades mientas que Lamadrid sigue 19° con sólo 4 porotos.

Cerraron la fecha el día lunes a las 21:30 horas Martin Güemes y Juventud Petrolera, con una goleada para el gaucho por 5 a 0. De esta forma los muchachos de Güemes se meten en la discusión trepando al 5° lugar con 13 puntos y Juventud Petrolera queda en la 15° posición con 7 puntos.

Juventud Santacruceña es el líder de la “B” con 16 puntos. FOTO: Periodismoindependienterg

Refiriéndonos ahora a la categoría “B”, los encargados de abrir la Fecha 7 en la Nora Vera fueron Atlético Federal y Huracán Santacruceño. Fue victoria para Atlético 2 a 1 que de esta forma salió del fondo de la tabla para ubicarse 19° con 4 puntos, mientras que Huracán quedó 11° con 8 unidades.

A las 15 horas en la misma cancha igualaron San Benito y Matadero 1 a 1. El santo deambula por la mitad de la tabla (13°) con 7 porotos mientras que Matadero con los mismos puntos se ubica 15°.

A las 17 horas, en un partidazo igualaron 3 a 3 San Martín y Los Pibes. Mientras que los primeros están 17° con 4 unidades, Los Pibes suben a la 3° posición con 14 puntos. En el siguiente turno siguieron los goles, porque Atlético Salta venció 6 a 4 a Fortín Marina. Con esta victoria los salteños suben al 9° puesto con 12 unidades mientas que Fortín queda 18° con 4 porotos.

Cerró la jornada con otra goleada Atlanta RG, cuya víctima fue Carboneros que cayó derrotado 7 a 1. De esta forma el bohemio se ubica 5° con 13 puntos y Carboneros queda 8° con 12. El domingo el primer partido lo protagonizaron Espartanos y Ragazzi, con victoria 1 – 0 para el primero que ascendió a la 14° posición con 7 unidades, mientras que Ragazzi quedó último con 0 unidades.

En otro patido destacado, Sol de América derrotó 3 a 2 a La Academia para ubicarse 2° con 15 unidades y un partido menos que el líder. Por el lado de La Academia, pelean los últimos puestos desde el 16° escalón.

A las 17 horas, el puntero con 16 unidades Juventud Santacruceña venció a Villareal 2 a 1. El amarillo quedó 12° con 8 porotos. En el siguiente turno, Pasaje de Aragón le ganó 3 a 2 a San Antonio para quedar 10° con 11 puntos, mientras que el el santo dejó escapar una posibilidad y termina la fecha 4° con 14 unidades.

Cerraron la fecha con otro partidazo Chaco y Desamparados RG, con victoria para el primero por 5 a 4. De esta forma los chaqueños se recuperan y quedan 7° con 13 porotos, mientras que Desamparados se hunde en el fondo (20°) con 1 solo punto.