Central Córdoba-Argentino vuelven a medirse en Rosario por la Primera C

Central Córdoba y Argentino volverán a medirse mañana, luego de casi 20 años, y protagonizarán el clásico "chico" de la ciudad de Rosario, enmarcado dentro de la quinta fecha del torneo Apertura de la Primera C.

El cotejo comenzará a las 17 en el estadio Gabino Sosa del club 'charrúa'. El árbitro será Nicolás Mastroieni.

El encuentro contará con presencia de público de ambas parcialidades, por decisión de la dirección de Seguridad Deportiva de la provincia de Santa Fe. La gente del 'Salaíto' podrá asistir y deberá oblar 5 mil pesos la entrada general.

La televisación correrá por cuenta del canal abierto de la provincia RTS, además de los sitios Ros24 y Salaíto TV, ambas señales de YouTube.

Los dos equipos están cumpliendo una regular campaña en el certamen y reúnen 5 puntos cada uno. Central Córdoba, que no contará con los suspendidos Gerardo Pérez ni Patricio Madero, ambos expulsados en el choque con Defensores de Cambaceres (0-0), durante el último fin de semana.

Por su lado, Argentino, dirigido por el DT Daniel Fagiani, tendrá toda la nómina a disposición, luego de la victoria 2-0 sobre Mercedes.

La última vez que ambos elencos se enfrentaron en forma oficial se dio en el Clausura de la Primera B Metropolitana 2005. En aquella ocasión, en cancha de Rosario Central, hubo victoria de Argentino por 2-1, con goles de Sandro Sánchez y Walter Ledesma, mientras Diego Avila anotó para el conjunto 'charrúa'.

Mañana también se jugarán los encuentros entre Ituzaingó-Yupanqui (19.00, Mario Seco) y Mercedes-Real Pilar (19.00, Jonathan Barros).

El domingo, en tanto, están pautados los partidos Central Ballester-Victoriano Arenas (17.00, Maximiliano López Monti), Juventud Unida-Deportivo Español (17.00, en el Municipal de Pilar, Gonzalo Creimermann), Lugano-Atlas (17.00, Julián Beligoy), Puerto Nuevo-Defensores de Cambaceres (17.00, Alejandro Porticella), Lamadrid-Justo José de Urquiza (17.00, Guido Mascheroni), Muñiz-Deportivo Paraguayo (17.00, en Atlas, Rodrigo Villalba), Luján-Sportivo Barracas (17.00, Nicolás Jara) y El Porvenir-Berazategui (17.00, Ignacio Cuicchi).

El lunes, a las 17.00, se completará la jornada con el choque Claypole-Centro Español (en Brown de Adrogué, con el arbitraje de Néstor Barrios). Tiene fecha libre L.N. Alem

Posiciones: El Porvenir y L.N. Alem 10 puntos; Berazategui 9; Lamadrid y Muñiz 8; J.J. de Urquiza, Atlas, Victoriano Arenas y Centro Español 7; Dep. Español 6; Central Córdoba, Argentino (R), Ituzaingó, Mercedes y Puerto Nuevo 5, Yupanqui y Luján 4; Cambaceres y Dep. Paraguayo 3; C. Ballester, Claypole, Real Pilar y Juventud Unida 2; Sportivo Barracas y Lugano 0.

Los ganadores de los torneos Apertura y Clausura se enfrentarán para definir el primer ascenso. En caso que el ganador de ambos certámenes sea el mismo equipo, ascenderá directamente a la Primera B.

El último equipo de la tabla anual quedará desafiliado por un año. Yupanqui y Victoriano Arenas no podrán ascender por haber culminado en los dos últimos lugares de la temporada 2023

(Télam)