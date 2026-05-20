Clínica de hockey indoor en Caleta Olivia con presencia de un seleccionado nacional

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La clínica estará destinada a jugadores Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y categorías mayores, incluyendo damas, caballeros y mamis hockey, quienes podrán participar de entrenamientos intensivos orientados al desarrollo técnico y táctico de la disciplina. Además, habrá un espacio específico para arqueros, uno de los puestos más especializados dentro del hockey indoor.

Valdés, quien cuenta con trayectoria como deportista y entrenador nacional e internacional, compartirá metodologías de trabajo enfocadas en la mejora individual y colectiva, apuntando al crecimiento del hockey regional y a la formación de nuevos talentos.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá durante gran parte del día con bloques divididos por categorías. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es brindar herramientas técnicas y motivacionales para potenciar el nivel competitivo de los jugadores locales.

La llegada de este tipo de propuestas deportivas representa una oportunidad importante para el hockey de la región, que continúa consolidando espacios de formación y perfeccionamiento para atletas de todas las edades.

Aquellas personas que deseen obtener más información pueden hacerlo comunicándose al número 2974206820 o bien a través de las redes sociales de la Asociación de Hockey Santa Cruz Norte, organismo que organiza el evento.

Maxi Valdés fue bicampeón panamericano con la Selección Argentina.

Maximiliano Valdés: de Pico Truncado al mundo

Como defensor central y estandarte de la Selección Argentina de Hockey Pista, mejor conocidos como “Los Leones”, Valdés ha sido una pieza indispensable en la época dorada de una disciplina que no para de crecer en el país.

El camino de Valdés con la camiseta albiceleste está marcado por la gloria continental. Bajo la dirección técnica de Massimo Lanzano, el truncadense se coronó bicampeón de la Copa Panamericana de Hockey Pista. La última gran gesta continental tuvo lugar en Calgary, Canadá, donde la Selección Argentina derrotó con autoridad a Trinidad y Tobago en una final memorable, asegurando su hegemonía en la región y el boleto a la máxima cita internacional.

Valdés acumula dos participaciones en Copas del Mundo de la Federación Internacional de Hockey (FIH). Una en Sudáfrica 2023, donde formó parte del plantel histórico que disputó el primer Mundial indoor en la historia del hockey masculino argentino. En aquella cita, “Los Leones “ sorprendieron al mundo al alcanzar los cuartos de final y culminar en la 7° posición. La otra fue en Croacia 2025. Allí, el combinado nacional finalizó 10°.

Pero el recorrido de Valdés no se limita a las competencias de selecciones. Su regularidad y solvencia defensiva lo llevaron a experimentar el exigente hockey europeo, logrando gritar campeón a nivel de clubes en torneos internacionales disputados en Gaziantep, Turquía.

En la actualidad, continúa siendo la gran figura del Club Andino de Pico Truncado, equipo con el que compite en el exigente Campeonato Nacional de Clubes “A”.