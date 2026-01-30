Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, Chubut, comenzó una nueva pretemporada bajo la conducción técnica de Nicolás Segura y Andrés “Cuqui” Silvera.

El plantel, que a finales del 2025 estuvo en el Torneo Regional Federal Amateur, se prepara de cara a un nuevo año de competencias por delante.

La dupla técnica: Nicolás Segura y Andrés Silvera: FOTOS: PRENSA CAI

Con muchos juveniles y algunos referentes de experiencia, esta semana iniciaron los primeros trabajos físicos en el grupo, que tendrá como objetivo -una vez más- competir en el torneo de ascenso. La pretemporada está a cargo del preparador físico Fausto Mesa.

Entre las caras conocidas está la de José Chacón (31), futbolista de Río Gallegos surgido en Ferrocarril YCF, quien tras una primera gran etapa como juvenil en la CAI tuvo pasos por Boca Juniors, el fútbol de Chile y en Chubut también vistió los colores de Huracán. El defensor -usualmente lateral por derecha- fue uno de los referentes del último equipo que compitió en el Regional Amateur, donde la CAI quedó eliminada ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

José Chacón (derecha), uno de los referentes de plantel.

Refuerzos

Además de Chacón y otros nombres que continuarán defendiendo los colores de la CAI, la institución anunció varias incorporaciones más, que ya se sumaron al grupo:

Uno de ellos es Danny Tibocha, delantero colombiano de 21 años, nacido en Cali. Realizó las formativas en CRP Cyclones de Cali y a los 18 años fue reclutado por Real Boyacá de Bogotá , donde disputó la Supercopa Juvenil FCF (Sub-20). En el año 2023 dio el salto internacional y se incorporó al club de Deportes Santa Cruz de Chile , donde jugó el Torneo Proyección. En el 2024 continuó su carrera en Deportes Concepción de Chile (Proyección). Mientras que el año pasado lo hizo en el Deportivo Ibarra de la Segunda División de Ecuador , donde debutó profesionalmente y es el club del cual proviene.

El otro jugador es Luciano Barrientos, mediocampista ofensivo de 19 años, un viejo conocido de la casa: jugó en todas las divisiones formativas de la CAI y con 15 años debutó en Primera División. Fue el 1 de diciembre de 2021 (mismo día que Ian Subiabre -hoy en River Plate- y Marcelo Rosales) en la victoria de CAI 2 a 1 ante Caleta Córdova en cancha de USMA, por la última fecha del torneo oficial de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En enero del 2022 pasó a las juveniles del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. En el “Lobo” llegó a jugar en Cuarta División y entrenó en Reserva. También alternó entrenamientos con el plantel de Primera División de Gimnasia (era dirigido por Alejandro Orfila) durante la pretemporada en junio de 2025.

Leé más notas de La Opinión Austral