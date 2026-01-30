Tomás “Toto” Avilés, el futbolista de Río Gallegos que supo conquistar varios títulos en el Inter Miami junto a Lionel Messi, dejó Estados Unidos y se sumó al CF Montreal de Canadá. La incorporación fue oficializada en los últimos días y el defensor surgido en Boxing Club ya se entrena con su nuevo equipo.

“Toto” llega cedido por el Inter Miami CF para la temporada 2026 con opción de compra.

“Espero que nos vaya muy bien este año. Vengo a ganar títulos, es un año muy distinto, le deseo lo mejor a todos”, declaró el joven futbolista al incorporarse al club canadiense, con el que ya tuvo sus primeros entrenamientos y disputó su primer amistoso ante el Football Club Metalist 1925 Járkiv, que terminó 3-2 a favor de los ucranianos.

El amistoso entre FC Montréal ante Football Club Metalist 1925 Járkiv fue 3-2 a favor de los ucranianos.

Tras cerrar un gran ciclo en Miami, el central santacruceño dejó el Inter donde obtuvo tres trofeos con las “Garzas”: la Leagues Cup 2023, la Supporters’ Shield 2024 y la reciente MLS Cup 2025.

Durante su etapa en el equipo liderado por Lionel Messi, “Toto” disputó 87 partidos oficiales (63 en la temporada regular), registrando cuatro goles y dos asistencias en más de 4.200 minutos de juego.

“Toto” en su primer entrenamiento con el equipo canadiense.

Surgido de la cantera “Albiverde” de Río Gallegos, y tras un breve paso por la CAI de Comodoro Rivadavia, Chubut, “Toto” fue fichado por Racing Club de Avellaneda, donde debutó en febrero de 2023 y comenzó a demostrar un gran nivel que lo llevó a ser convocado a la selección Sub 20, con la que compitió en el Mundial de la categoría de 2023. Su gran presente lo llevó a ser fichado por el Inter Miami.

Jerarquía

“Toto” no estaba teniendo muchos minutos en el equipo estadounidense, teniendo su ingreso en la mayor parte de los partidos desde el banco de suplentes. Este paso a Canadá significará para él la posibilidad de tener un mayor protagonismo dentro del campo de juego, en una institución que lo incorpora pensándolo como una pieza clave dentro del funcionamiento.

“Toto” Avilés y Lionel Messi, en el último título con el Inter Miami.

Al respecto, Luca Saputo, responsable de reclutamiento del equipo canadiense, señaló: “Tomás es un defensor confiable en situaciones de uno contra uno y posee un excelente primer pase”. Además, agregó: “su comprensión del juego y su capacidad para defender presionando hacia adelante nos brindan flexibilidad (táctica)”.

Con este movimiento, el conjunto de Montréal, que actualmente realiza su pretemporada en Marbella, no solo ficha a un jugador con mentalidad ganadora, sino también a un central con experiencia internacional que promete aportar solidez defensiva para la campaña que viene de la MLS.