Boxing Club sumó un nuevo refuerzo de cara a la próxima instancia que jugará por el Torneo Regional Federal Amateur este domingo 4 de enero a las 18:00, visitando a Camioneros en Río Grande.

Fabrizio Bórquez.

Se trata de Fabrizio Bórquez, volante que supo representar los colores de instituciones del fútbol barrial de Río Gallegos, como Fieritas FC y Escorpión FC. Además, integró la selección provincial de Santa Cruz en los Juegos Araucanía, y ya tuvo un paso vistiendo la casaca del “Albiverde” en el Regional Amateur 2023-24.

Pablo Zalazar.

“Se incorporó al plantel del Atlético Boxing Club para afrontar los 4tos de Final de la Región Patagónica del Torneo Regional.

El joven futbolista riogalleguense vuelve a vestir la camiseta albiverde para aportar lo suyo en una instancia clave del certamen.

En esta nueva instancia, el club continúa apostando por jugadores del ámbito local, brindando una nueva oportunidad”, destacó Boxing Club en sus redes sociales al oficializar su incorporación. “Bienvenido nuevamente Fabri, y todo el éxito en esta etapa!”, concluyó el mensaje.

El plantel completo de Boxing, con la mente puesta en el partido ante Camioneros de Río Grande.

El “Albiverde” encara el cruce ante Camioneros como una final. La ida se jugará en Río Grande y la serie se definirá en Río Gallegos, siendo Boxing local en la cancha “Pichón Guatti”, el próximo domingo 11 de enero.

Para hacer frente a esta instancia definitoria, el único representante santacruceño que sigue en carrera ya había sumado otros dos refuerzos: el defensor central Pablo Martín Ramón Zalazar y el volante Axel Kostelak.

Axel Kostelak.

Zalazar llegó procedente de Huracán de Comodoro Rivadavia, recientemente campeón, uno de los jugadores más regulares del “Globo”, pieza clave en la obtención del título y referencia defensiva a lo largo de la temporada. En su trayectoria registra pasos por Temperley, Sportivo Barracas, J.J. Urquiza y último paso por Huracán de Comodoro Rivadavia.

Fabrizio Bórquez, Pablo Zalazar y Axel Kostelak, los tres refuerzos de Boxing Club para el Regional.

En tanto que el “Huevo” Kostelak, otro viejo conocido de la casa, ya vistió la camiseta albiverde en el Regional 24/25 y en el torneo local, para luego retornar a su club Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde disputó el Torneo Federal “A” 24/25, siendo una de las figuras destacadas de La Banda.

Los tres ya están entrenándose y a disposición del DT del Albiverde, Matías Clavel.

Así llega Camioneros

En tanto, el rival de Boxing también sumó jugadores. Según consignó El Sureño, Aaron Camino, quien juega futsal con el “Verde” y ya integraba la lista de buena fe; y Gastón Cornejo, goleador del campeonato local con Sacachispas, se sumaron a los entrenamientos y están a disposición del cuerpo técnico.

Uno de los últimos entrenamientos del Verde.

Asimismo, Camioneros aguardaba sumar también al volante Federico Bleuer de Camioneros de Ushuaia, una joven promesa que tuvo un gran torneo regional.

En tanto, las ausencias confirmadas en Camioneros serán la de Rubén Gallo (central titular) y de Agustín Mossetto, ambos de vacaciones, pero que no modificaría demasiado la estructura del equipo que tiene en mente el entrenador Guillermo Vargas.