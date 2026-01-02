Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Deportivo Madryn dio el puntapié inicial a su pretemporada de cara al torneo de la Primera Nacional 2026.

Luego de la histórica campaña en la que pelearon hasta el final y estuvieron a las puertas del ascenso a la Liga Profesional la temporada pasada, el equipo chubutense volvió a los entrenamientos en la cancha auxiliar del club con un grupo de 25 futbolistas que comenzó a trabajar bajo las órdenes del flamante cuerpo técnico encabezado por Cristian Díaz, quien tuvo su primer contacto formal con el plantel aurinegro y empezó a marcar la impronta de una etapa que apunta alto.

Durante este fin de semana, el equipo entrenará en doble turno, con trabajos matutinos en Puerto Madryn y sesiones vespertinas en Trelew, buscando equilibrar carga física, intensidad y adaptación futbolística. A partir del lunes, el plantel entrará en una concentración cerrada que se extenderá hasta el sábado 10 de enero, un tramo clave para sentar las bases del nuevo proyecto. El domingo siguiente será el primer respiro antes de retomar las tareas con la mira puesta en los amistosos.

En ese arranque estuvieron presentes buena parte de los futbolistas que continúan del último campeonato: Yair Bonnin, Agustín Sosa, Diego Martínez, Federico Recalde, Luis Silba, Facundo Giacopuzzi, Juan Peinipil, Ezequiel Montagna, Nazareno Solís, Alejandro Gutiérrez, Mauricio Nievas, Thiago Yossen, Bruno Pérez, Elías Ayala y Estanislao Jara. A ellos se sumaron juveniles promovidos desde la Primera local y las divisiones inferiores, como Renzo Sastre, Eduardo Sepúlveda, Rodrigo Meccia, Brian Cabral y Aldo Fuentes, una señal concreta de que el club mantiene la apuesta por el semillero propio.

Cristian Díaz, entrenador.

El cuerpo técnico que acompaña a Díaz combina experiencia y conocimiento del ascenso. Gastón Ramondino se desempeña como primer asistente, Zacarías Gallero está a cargo de la preparación física y Javier Carmarán completa el staff como segundo ayudante de campo. Además, en las próximas horas podría sumarse Diego Braghieri, lo que terminaría de robustecer un equipo de trabajo pensado para sostener un torneo largo, exigente y sin margen para improvisaciones.

En cuanto a las incorporaciones, el aurinegro mostró movimiento y criterio. Se sumaron Matías Montero, arquero proveniente de Juventud Antoniana; Rodrigo Ayala, lateral con pasado en Ferro; Nicolás Ortiz, defensor central ex Estudiantes de Buenos Aires; Nicolás Barrientos, volante que llega desde Sportivo Ameliano de Paraguay; y Alex Cosi, mediocampista que también vistió la camiseta de Ferro. A ellos se agrega el regreso de Álvaro Dionisio, quien ya había tenido participación en la temporada 2024 y vuelve con mayor rodaje y conocimiento del club.

La dirigencia y el cuerpo técnico no descartan realizar un último ajuste en el mercado: se analiza la incorporación de un centro delantero y un volante más para completar el plantel. Una vez resueltas esas gestiones, la idea es bajar la persiana de las incorporaciones y enfocarse de lleno en la competencia.

El “Aurinegro” ya se mueve en la pretemporada.

No formaron parte del primer entrenamiento Mauricio Mansilla y Germán Rivero, quienes finalmente no continuarán en la institución pese a estar en los planes iniciales. Tampoco estuvo Víctor Cabrera, que se sumará en los próximos días, ni Thiago Nicolás, cuyo futuro podría estar ligado a una cesión a préstamo a un equipo de Primera División. En tanto, se aguarda la llegada a Madryn de Camilo Machado, Gabriel Gudiño, Facundo Ospitaleche y Mauricio Andrés Cuero, quienes se integrarán a las prácticas en las próximas horas.

Más adelante, en la tercera semana de preparación, el plantel viajará a Buenos Aires para disputar al menos dos encuentros amistosos, uno de ellos ya confirmado frente a Acassuso. Serán pruebas clave para medir funcionamiento, ajustar piezas y empezar a construir identidad.