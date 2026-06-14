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El conjunto de Santa Cruz se impuso ante los equipos de Jujuy y Río Negro, resultados que resultaron determinantes para asegurar su lugar entre los ocho mejores del país. En tanto, cayó frente al equipo anfitrión de Santa Fe, que también obtuvo la clasificación al certamen nacional.

El entrenador de Crigal, Luciano Dalla Fontana, valoró el desempeño del equipo y el esfuerzo realizado durante la competencia, destacando la importancia de los triunfos obtenidos en la fase clasificatoria.

“Clasificamos al Súper 8. Fue terrible porque ganamos los dos de tres partidos que teníamos que ganar para asegurarnos la clasificación. El último fue una final porque Río Negro o el nuestro era el que pasaba”, expresó.

Vale resaltar que los resultados fueron: 57 a 37 frente a Jujuy, 53 a 43 a Río Negro y la derrota 37-57 ante Santa Fe.

Más allá del logro deportivo, el entrenador también puso el foco en las dificultades económicas que debió atravesar la delegación para poder participar del torneo, señalando deudas con distintos servicios vinculados al viaje y la logística del equipo.

“Felices por un lado y endeudadísimos por el otro porque no le pudimos pagar al árbitro que nos hace el aguante, no pudimos pagar la Federación que nos hace el aguante, y no pudimos pagarle al transportista”, señaló.

En ese sentido, explicó que el traslado fue posible gracias a la colaboración de un transportista que acompañó a la delegación durante todo el recorrido, aunque aún queda parte de la deuda pendiente.

Con esta clasificación, Crigal se instala entre los mejores equipos del país en el básquet adaptado, consolidando un importante logro deportivo para la provincia de Santa Cruz, en un contexto atravesado por el esfuerzo económico para sostener la participación competitiva.

En los próximos días se terminarán de definir el resto de los clasificados que se dividirán en dos zonas de cuatro.