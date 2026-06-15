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A menos de 24 horas del debut de la Selección argentina frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada durante la conferencia de prensa oficial realizada este lunes en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El entrenador albiceleste se disponía a responder consultas sobre el equipo, cuestiones tácticas y el estado de sus futbolistas cuando una voz conocida irrumpió entre los periodistas presentes. Debido a la iluminación de la sala, el DT no lograba distinguir quién hablaba y se sorprendió al descubrir que se trataba de Martín Palermo, quien asistió al encuentro en su rol de comunicador.

Entre risas, Scaloni admitió que no lo había visto sentado entre los asistentes y le preguntó si estaba allí desde el comienzo. Acto seguido, el exgoleador tomó la palabra y formuló una consulta cargada de recuerdos. “Mi pregunta es no como periodista sino como compañero que fuimos, de esa época que compartimos en Estudiantes, si ¿te imaginabas esto?”, expresó Palermo.

La pregunta tocó una fibra sensible en el técnico argentino, que no pudo ocultar su emoción al responder. “Qué me iba a imaginar, Martín. Qué alegría verte. Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos. Te emociona a vos también“, contestó.

El DT recordó además una etapa especial de su carrera y destacó el respaldo que recibió del exdelantero y ahora periodista en un momento complejo. “Él se comportó muy bien conmigo, viví una época muy bonita en Estudiantes, pero antes estuve sin jugar cuatro meses y él me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol, te aprecio un montón, gracias por estar“, señaló.

Luego, ya enfocado nuevamente en el desafío que se aproxima, agregó: “Sabés lo duro que es esto y lo lindo que es estar acá. Con mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo”.

La escena contrastó con el tono habitual del resto de la conferencia, centrada en el estreno mundialista de la Argentina. Sin embargo, durante algunos minutos, el fútbol dejó de lado esquemas y estrategias para dar paso a un reencuentro marcado por el afecto y la memoria compartida.

El intercambio reflejó el vínculo construido entre ambos durante su paso por Estudiantes de La Plata, mucho antes de que Scaloni se convirtiera en el entrenador que llevó a la Argentina a conquistar títulos internacionales y antes de que cualquiera imaginara el camino que les tenía reservado el deporte.

🥹🇦🇷La EMOCIÓN de LIONEL SCALONI al escuchar la pregunta de MARTÍN PALERMO. “Ma emociona, y mirá te emociona a vos también. Yo estuve cuatro meses sin jugar y vos fuiste uno de los que me abrió las puertas. Te aprecio un montón, gracias por estar".pic.twitter.com/5SfzXpmtPs — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) June 15, 2026

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