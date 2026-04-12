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En la Selección argentina se encendió una nueva señal de alerta: Cristian “Cuti” Romero debió abandonar el campo de juego entre lágrimas durante el partido entre el Tottenham y Sunderland por la Premier League, tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla.

El defensor, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, protagonizó un choque con su propio arquero que derivó en su salida inmediata. Las imágenes lo mostraron visiblemente afectado, tanto por el dolor como por la preocupación de una posible lesión de gravedad en la antesala del Mundial 2026.

El episodio ocurrió en un duelo determinante para el Tottenham, que atraviesa una delicada situación en la tabla y pelea por evitar el descenso. En ese contexto, Romero fue reemplazado tras el impacto y no pudo ocultar su angustia al retirarse del campo.

El central argentino se tomó la rodilla tras la jugada y rápidamente pidió el cambio. La reacción generó inquietud no solo en su club, sino también en el cuerpo técnico de la Albiceleste, que sigue de cerca la evolución médica del futbolista.

Preocupación creciente en la Selección argentina

La situación de Romero se suma a otros focos de inquietud reciente para Lionel Scaloni y su equipo técnico. La molestia física que sufrió Emiliano Martínez durante la entrada en calor de su equipo, el Aston Villa y el resentimiento del desgarro que parecía recuperado de Lautaro Martínez, generan incertidumbre en un momento crítico. Estas lesiones se dan en titulares indiscutidos del seleccionado nacional y dificultan la tarea de Scaloni, quien debe definir la lista final de convocados.

Un contexto complicado en Inglaterra

Más allá del impacto físico, Romero atraviesa un presente complejo en el fútbol inglés. El Tottenham se encuentra en zona de descenso y vive una crisis de resultados en el tramo final de la temporada, lo que aumenta la presión sobre el plantel.

El exjugador de Belgrano de Córdoba había sido parte reciente de la Selección argentina en el amistoso disputado en La Bombonera ante Mauritania, uno de los encuentros preparatorios rumbo a la próxima cita mundialista.

En las próximas horas se espera un parte oficial del Tottenham que brinde precisiones sobre el estado de la rodilla de Romero. En la Selección argentina reina la cautela, aunque el gesto del futbolista al salir del campo no deja lugar al optimismo inmediato.