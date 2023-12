Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡De Río Gallegos, a ser campeón de MMA! Damián Ruíz, de 33 años, nació en la capital de Santa Cruz pero desde 2009 reside en La Plata, Buenos Aires. Se instaló en la ciudad de las diagonales con un sueño: ser profesional en las artes marciales mixtas. Y lo está logrando.

Este 2023, lo cierra con un cinturón en su casa: el de la categoría peso pluma en el Fusion Fighting Championship, uno de los eventos más prestigiosos de MMA en Latinoamérica. Allí, a principios de diciembre, se enfrentó e Heber Pereyra -otro argentino- y mediante una mataleón (llave al cuello) pudo vencerlo en menos de 2 minutos 30 segundos.

Tras este gran triunfo que lo posiciona muy bien de cara al año entrante, el deportista riogalleguense volvió a su ciudad para pasar las Fiestas con su familia, y visitó el piso de LU12 AM680 para hablar de su carrera.

El peleador posa con su cinturón de peso pluma de la Fusion Fighting Championship.

“Cerré muy bien el año con este evento en el que pudimos pelear. Estamos muy contentos. Por suerte la pelea se dio bastante bien, salí ileso y hoy en día puedo decir que soy campeón en categoría pluma del evento”, contó Damián. Habla en plural porque, si bien el sube a la jaula a pelear, detrás de él hay todo un equipo que lo ayuda en sus entrenamientos y preparación.

Al referirse a la pelea con Heber, contó que fue “muy dura” y que si bien ya lo conocía mucho, por haberlo estudiado, nunca se habían enfrentado entre sí. Previamente, dos cruces entre ambos se suspendieron por diversos motivos.

“Estábamos preparados para una semana de estar postrado en la cama de los golpes que nos íbamos a dar. No pude creer como se dio. La planteamos mucho, fue una pelea muy estratégica. Él venía de guerras, metiendo 3 grandes peleas. De hecho le dicen ‘el zombie’ porque es imposible bajarlo y nunca lo habían finalizado”, contó al recordar como pudo ganarle por sumisión.

Tras coronarse, la celebración en la cima de la jaula.

“Pudimos hacer todo lo planteado en la academia con mi head coach, Martín Giralda, y mi entrenador de kick boxing, Tomás Capalbo“, destacó y sostuvo: “Salí muy conforme con el rendimiento, fueron dos minutos que usamos todo lo que practicamos en un mes”. Recordó que, en un sparring (práctica con otro peleador), tuvo una situación idéntica a cómo finalizó la pelea. “Acá, se la vas a poner”, le dijo su headcoach. “Así se dio, contra la reja y yo tomándolo desde la espalda”.

Consultado respecto a cómo vive las peleas y los duros golpes, manifestó que son “rounds muy largos y que hay que tener la cabeza preparada” pero que de sus 15 peleas, “en dos habré tenido cortes y alguna conmoción, generalmente salgo bastante entero, salvo una vez que me metieron una piña y caí medio muerto. De las siguientes cuatro horas no me acuerdo nada. Me asusté un poco en ese momento”.

El futuro

Con respecto a lo que viene en su carrera, dijo: “Estamos en un momento de entrenar y esperar una propuesta importante. Seguramente me propongan defender el cinturón, alguien va querer venir a disputarlo, y cuando llegue la propuesta lo analizaremos”

Seguidamente, con la confianza de un campeón, enfatizó: “La idea es, con el curriculúm de las peleas ganadas que tengo y el cinturón, apuntar a una gran liga, como PFL (Professional Fighters League) o UFC (Ultimate Fighting Championship), que seria el destino que todos queremos, porque es la elite”. “Tenemos grandes chances de poder llegar a entrar”, aseguró el peleador de Río Gallegos, que lleva 13 años entrenándose para triunfar.

Ruíz con todo su equipo de entrenamiento.

Por último, dijo que la carrera del peleador es mucho de “corazón” y por anhelar a “llegar a lo más alto”, ya que lo económico recién aparece cuando estás en la cima. “Siempre decimos que la paga es para lo que gastamos en huevos, pollo y suplementación”. Y cerró, agradeciendo a su familia, “son mi pilar, y los que siempre están”.