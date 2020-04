Daniel Roquel gestiona un fondo para colaborar con los clubes

A la ayuda implementada a los clubes a nivel nacional, surge la gestión de una nueva propuesta para asistir a entidades deportivas. El diputado Daniel Roquel, fue quien tras varias conferencias modalidad on line, comunicó sobre este tema en particular, aclarando de dónde provendrían los fondos para ir en auxilio de quienes deben afrontar la responsabilidad de mantener puestos de trabajo.

En declaraciones a radio LU12 AM680, detalló: "Presenté el proyecto PAED, que es el Plan de Asistencia a Entidades Deportivas que pretende crear este fondo con las partidas asignadas para la presentación de las delegaciones de la provincia en los Juegos EPADE, Evita y de la Araucanía", indicó el diputado, indicando que si bien los EPADE, ParaEPADE ya fueron suspendidos y que los otros correrían la misma suerte "la idea es que las partidas presupuestarias se utilicen para que los clubes puedan afrontar los compromisos que tienen como pagar los sueldos a sus empleados".

Comentó que el proyecto contempla además una línea de crédito de parte del banco Santa Cruz a los clubes que deberán presentar la personería jurídica, cantidad de empleados que la institución tiene a su cargo, cantidad de socios junto a una serie de requisitos para acceder a estos créditos con tasa cero que se comenzarían a pagar una vez superada la situación de la pandemia.

"Entendemos que son vitales los clubes en nuestra ciudad y en la provincia. Los tenemos que sostener porque cuando no tienen ingresos, cuando no están llevando a cabo las actividades y solo reciben los pagos de la cuota social, no es suficiente para funcionar por eso consideramos oportuno destinar las partidas presupuestarias en eventos que ya se suspendieron para apoyar a los clubes".

Al ser consultado sobre si tuvo acercamientos con dirigentes de clubes como Hispano Americano o Boxing, destacó: "Son muchas las instituciones deportivas, son los dos clubes más grandes pero hay otro más pequeños que tienen empleados y necesitan un respaldo económico para afrontar la situación. Tenemos que pensar en todos. El Estado tiene que tratar de ayudar. Desde la legislatura podemos hacer estos aportes mediante proyectos".

Aspectos el proyecto

ARTÍCULO 1.- Créase el "Plan de Asistencia a Entidades Deportivas" (P.A.E.D.) con el objetivo de sostener el trabajo social y deportivo de las distintas instituciones de la Provincia de Santa Cruz mientras dure la Emergencia Sanitaria (Decreto N°273/20). El mismo contará con los instrumentos establecidos en los Artículos 2 y 5 de la presente Ley.

ARTÍCULO 2.- Créase el "Fondo de Asistencia a Entidades Deportivas" (F.A.E.D.) con el objeto de respaldar a las instituciones deportivas para que puedan hacer frente a sus compromisos económicos, como así también para abonar las posibles cuotas de lo dispuesto en el Articulo N°5 de la presente. Los recursos de este fondo provendrán de la aplicación de lo dispuesto en los Artículos 3 y 4 de la presente ley y tendrán carácter presupuestario.

ARTÍCULO 4.- Dispónese la utilización de todos los recursos y las partidas presupuestarias destinadas para el desarrollo y participación de las delegaciones santacruceñas en los Juegos de la Araucanía 2020, Juegos E.Pa.De 2020 y Juegos Evita 2020 para la conformación del "Fondo de Asistencia a Entidades Deportivas" (F.A.E.D.).

ARTÍCULO 5.- Establézcase que el Banco Santa Cruz presentará en un plazo no mayor a las 72 hs. hábiles siguientes a la aprobación de la presente Ley, una línea de Créditos a tasa cero (0%) para todos los clubes y entidades deportivas que así lo solicitaren (previa presentación de balances y documentación necesaria donde conste personal a cargo, salarios, personería jurídica y todo lo que se indique en la reglamentación de la presente) a comenzar a devolver una vez finalizada la Emergencia Sanitaria