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La gimnasia rítmica del Atlético Boxing Club tuvo una destacada participación en la Copa de la Amistad, disputada en Punta Arenas, Chile. La delegación viajó junto a la profesora Belén Márquez para formar parte del torneo organizado por GRD Magallanes, donde sus representantes compitieron en distintas categorías, niveles y modalidades, con importantes resultados.

La actuación del equipo se vio reflejada tanto en las presentaciones individuales como en las pruebas grupales, en una competencia que también representó una valiosa oportunidad para sumar experiencia y continuar fortaleciendo el crecimiento de la disciplina.

En la categoría Peque Formativo, Gaspar Quintero Molina finalizó en el octavo puesto, Bautista Figueroa alcanzó el quinto lugar, Laia Soraire se ubicó cuarta y Allegra Gómez Perrotta terminó séptima.

Por su parte, en Nivel C, categoría Preinfantil, Margarita Barría consiguió el cuarto puesto en manos libres y se subió al podio con un tercer lugar en la prueba de cuerda.

En Nivel B, Martina Figueroa tuvo una sobresaliente actuación al obtener el segundo puesto en aro y quedarse con el primer lugar en pelota. En esa misma prueba, Bianca Gómez Perrotta alcanzó el tercer puesto, sumando otro resultado destacado para la institución.

El desempeño del Atlético Boxing Club también sobresalió en las competencias grupales. En la modalidad Trío Open, manos libres, el conjunto integrado por Margarita Barría, Bianca Gómez Perrotta y Martina Figueroa obtuvo el primer puesto. Además, en la modalidad Dúo Preinfantil, Margarita Barría y Martina Figueroa lograron el segundo lugar.

Como cierre de su participación, el equipo alcanzó el cuarto puesto en la clasificación general por sumatoria de puntajes, un resultado significativo teniendo en cuenta la cantidad de gimnastas participantes.

Más allá de los logros deportivos, la presencia en la Copa de la Amistad representó una experiencia enriquecedora para toda la delegación. Para algunos de sus integrantes, el certamen significó su primera competencia fuera de casa, una instancia importante para continuar desarrollándose tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

Desde la institución destacaron el compromiso de las gimnastas y los gimnastas, así como el acompañamiento de la profesora Belén Márquez durante la competencia. Asimismo, hicieron extensivo el reconocimiento a las familias, cuyo apoyo resulta fundamental para concretar este tipo de viajes y experiencias.

Con una destacada cosecha de resultados, podios y nuevos aprendizajes, el Atlético Boxing Club continúa impulsando el crecimiento de la gimnasia rítmica y consolidando el trabajo formativo de sus deportistas.