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Otro duro compromiso tendrá Escorpión este fin de semana cuando viaje a Tierra del Fuego para enfrentar a Camioneros en su propio reducto, lo que para los locales es un paso gigante al que muy pocas veces habían llegado en el torneo regional, pero para los galleguenses es decisivo para tener continuidad en el campeonato o volverse a casa.

El encuentro disputado el pasado fin de semana en el Soules celeste, les otorgó tal posibilidad después de una victoria muy ajustada con una mínima diferencia donde se destacó el esfuerzo de ambos y donde prevaleció el alacrán quizás por mayor intención como local, pero los visitantes dejaron todo en el campo para lograr un resultado mejor lo que fue muy complicado.

Bien lo catalogó el técnico escorpiano Padín al final cuando resumió lo duro que había sido el encuentro y donde como es lógico, se jugó como una final a todo o nada y este fin de semana la situación en “la isla” será la misma o peor, porque los camioneros tienen la gran alternativa de llegar lo mas lejos que la entidad haya recorrido en el torneo, por lo que pondrán todo el esfuerzo en el campo.

Varias veces los fueguinos vieron caer sus intenciones en los últimos años en la mayoría de las veces frente al Boxing pero en este caso con cambio de rival, aspiran a tener continuidad pra enfrentar al ganador de Newvery y la CAI, los comodorences que también definen este fin de semana quien sigue, donde en el primer encuentro el 3 a 2 favoreció a la Comisión de Infantiles cuando todo parecía un claro empate y un penal en las sabias zapatillas del galleguense José Chacón les dio el resultado a favor.

Con este panorama los de Escorpión viajan a Río Grande para lucir sus colores en campo de Camioneros donde la diferencia es mínima a favor de los de Padín, pero los locales pretenderán mucho mas desde el primer minuto, por lo que habrá que cuidar mucho el resultado de este compromiso mas que áspero en el fútbol regional.

Boca ahora espera confiado

Por su parte y en el torneo local y en etapa de definición de octavos, Boca Río Gallegos se quedó con un resultado complicado luego de un empate casi impensado con Unión Santacruceña que los llevó a definir desde los doce pasos y donde ganaron los boquences con un 6 a 5 también ajustado porque nadie quiso regalar nada y la peleó hasta el final.

Por ello ahora los de Martínez esperan el resultado que anoche disputaban Escorpión con UPP para ver quien será el próximo rival, mientras que en la otra parte de la llave, bancarios y albiverdes definirán al otro finalista del torneo que se dio en llamar René “Péneca” Muñoz, el homenaje a un grande y recordado personaje del fútbol local y regional que se fue hace poco.

Con los cambios que se avecinan para el año entrante, el fútbol vernáculo llega a su etapa final del año donde aparecerá un nuevo campeón, y donde el nombre del mismo está todavía en el candelero porque falta ponerle la corona cuando esto termine dentro de pocos días, por lo que la expectativa de varios es singularmente importante.