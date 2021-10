Ejemplo de vida: debut y gol soñado de Mauricio Morales, joven que padece cráneostenosis, en Deseado Juniors

El joven de 24 años que padece cráneostenosis tuvo un domingo inolvidable vistiendo la camiseta de su club, Deseado Juniors. "Maury" salió a la cancha en el segundo tiempo y marcó el 3 a 0 definitivo, una alegría y satisfacción para él y los presentes, donde estuvo su familia, sus amigos y los compañeros de equipo que lo abrazaron y festejaron con él en el vestuario.

Esta mal formación de huesos en su rostro provocó que a un mes de haber nacido, fuera intervenido quirúrgicamente y como consecuencia de eso, todos los años viaja a Buenos Aires a realizarse estudios. La cráneostenosis es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente. Esto sucede antes de que el cerebro se forme completamente.

2019 fue el año en que Mauricio Morales se sumó a Deseado Juniors, donde fue bien recibido y donde tuvo contención de cada sector de la institución, desde la dirigencia hasta los compañeros de equipo. En abril de este año, "Maury" adelantaba a La Opinión Zona Norte que su sueño era debutar en la Primera de Juniors. Este domingo, ese sueño se hizo realidad. Emoción, alegría y muchas sensaciones fue las que tuvo el joven en Puerto Deseado.

El plantel de la Primera junto a Mauricio Morales en el vestuario.

El encuentro fue ante Nueva Chicago por la tercera fecha del Torneo de la Liga Norte, subsede Puerto Deseado en la cancha de Ferrocarril del Estado.

"Me sentí muy contento y emocionado porque mis compañeros que no habían sido convocados fueron a verme, también le conté a mi familia que iba a debutar y se pusieron muy contentos. Mi sueño siempre fue debutar en primera y hacerlo con la camiseta de Juniors", expresó en diálogo con La Opinión Zona Norte.

La historia de Mauricio Morales, el futbolista de Santa Cruz que nació con una mal formación de huesos

Con respecto al ingreso, "Maury" entró a la cancha en reemplazo de Martín Cheuquen, por decisión de su entrenador Hugo Quintoman. "Cuando salió mi gol, no podía creerlo, estaba muy emocionado y lo primero que hice fue ponerme muy feliz, estoy muy agradecido con el cuerpo técnico por tenerme en cuenta, me quedé sorprendido por toda la gente que fue a vernos, agradecido también con toda la dirigencia del club y mis compañeros que me apoyaron y estuvieron conmigo", señaló el futbolista.

Soñar y hacer realidad ese anhelo. Durante dos años "Maury" se entrenó esperando este momento: "Estaba muy nervioso porque es mi primer torneo e iba alcanzar el sueño que siempre he querido, me fui con una sonrisa, fue una noche perfecta", finalizó el deseadense.