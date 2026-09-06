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En una fría tarde noche en la cancha “Gustavo Andrés Soules” del Hispano Americano, se enfrentaron por la segunda fecha de la Zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur Bancruz y Escorpión.

Bancruz buscaba quedar como líder absoluto del grupo, mientras que Escorpíón necesitaba un triunfo hacer valer el empate sin goles ante Deportivo Esperanza. Y así salieron ambos equipos, a jugar como una final. En los primeros minutos, la fricción pudo más que el juego, y en ese nerviosismo generalizado el árbitro Nicolás Graves no tuvo más remedio que empezar a mostrar la cartulina amarilla buscando calmar las ansiedades. Hasta una tarjeta roja se vio, pero fue para un auxiliar del banco de Escorpión.

En ese desconcierto, parecía que la velocidad del delantero de BancruzMatíasPortillo podía marcar la diferencia. Más aún cuando avisó con el primer remate del partido a los 10 minutos que se fue cerca del palo defendido por el arquero del “Alacrán” Juan Manuel Espíndola.

Inmediatamente llegaría otro remate de Bancruz, esta vez en los pies del número 10 Maxi “Pipi” Díaz, pero sin la puntería necesaria para abrir el marcador. Hasta que a los 13 minutos, un tiro libro cerca del área “azzurra” a favor de Escorpión terminó con el 1 a 0 para el equipo de Carlos Padín. El encargado de desatar el grito de gol fue Alejandro “Cuchi” Maidana, que ganándole a todos en las alturas puso la cabeza para alejar la pelota de las manos del arquero Kingma y mandar la pelota al fondo de la red.

El gol pareció calmar los ánimos de ambos equipos y los siguientes minutos el partido se volvió impreciso, con ningún equipo logrando hacerse dueño de la pelota. Hasta que volvió a aparecer el jugador más desequilibrante de Bancruz Matías Portillo que llevándose la marca a la rastra por el sector derecho mandó un centro rasante para que el “Pipi” Díaz defina frente al arco provocando la buena respuesta de Espíndola, pero con la mala fortuna para el portero que el rebote encontró al capitán de Bancruz Ignacio Montes en soledad para empujar la pelota adentro del arco y poner el 1 a 1 en 26 minutos de juego.

Con el empate, más la intensidad del arranque, ambos equipos intentaron descansar con la pelota pero seguía sin haber un dominador claro. Con un remate del 10 de Escorpión Gustavo Méndez y un cabezazo del capitán bancario “Nacho” Montes, ambos desviados, se bajó el telón de la primera parte.

Comenzado el segundo tiempo, Escorpión parecía tomar un poco más la iniciativa y Bancruz apostaba a una salida rápida que encontrara mal parada a la defensa rival, pero no conseguía la precisión necesaria para hacer daño.

Hasta que a los 9 minutos volvió a cambiar el marcador. Un centro que quedó bollando en el área “azzurra” encontró al capitán de Escorpión Pablo “Gringo” Sevilla que le puso todo el pie a la pelota para clavarla arriba del arco defendido por Kingma. 2 a 1.

Con la desventaja en el resultado, Bancruz adelantó sus líneas arriesgándose a jugar mano a mano con los atacantes de Escorpión pero seguía sin poder generar juego asociado y por momentos todo se reducía a una arremetida de su número 7 Portillo.

Y empeoraría las cosas para el equipo de Carlos Oliva, porque a los 20 minutos su número 9 Francisco Angeli se iría expulsado por el árbitro Nicolás Graves, a raíz de un supuesto cabezazo al rival.

Con el resultado a favor y un hombre de más, Escorpión empezó a mover más la pelota y casi amplia la ventaja, pero el arquero Kingma le tapó bien un mano a mano al 7 de Escorpión Mathías Covacih.

Finalmente, cinco minutos después llegaría el tercero, otra vez obra de Alejandro Maidana que se anotaba un doblete gracias a una mala salida de la defensa “Azzurra” que a esa altura ya estaba inmersa en el desconcierto general del equipo.

Con el 3-1 en el marcador no hubo tiempo para mucho más, salvo algunos intentos de Bancruz que terminaban en offside o con remates desviados.

De esta forma, Escorpión pudo recuperarse del empate sin goles de la primera fecha y acomodarse en la cima del grupo junto a Esperanza de El Calafate que le ganó 2 a 0 a Santa Cruz de Río Turbio, ambos con 4 puntos.

Por el lado de Bancruz, una derrota que lo obliga a ganar en la próxima jornada para no alejarse del primer lugar.

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