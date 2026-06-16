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El piloto riogalleguense Thiago Díaz comenzará esta semana una nueva etapa en su carrera deportiva al participar de la primera fecha del Campeonato Argentino de Karting, que se disputará en el kartódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

El representante santacruceño y su equipo ya están en Córdoba para preparar todo e iniciar las pruebas oficiales junto a su equipo. La actividad cronometrada comenzará el viernes 19, mientras que el sábado 20 de junio, Día de la Bandera, se desarrollarán las clasificaciones. Las grandes finales están programadas para el domingo 21, coincidiendo con la celebración del Día del Padre.

Díaz llega a esta nueva competencia con un importante antecedente reciente: viene de consagrarse campeón argentino de la categoría en la temporada 2025 de IAME Series Argentina, uno de los certámenes más competitivos del karting nacional.

Precisamente, la semana pasada, el joven piloto fue distinguido junto al resto de los campeones argentinos del automovilismo durante un acto realizado en las instalaciones del Automóvil Club Argentino (ACA), organizado por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA).

Todos los campeones del automovilismo en 2025. FOTO: ACA

Tras recibir el reconocimiento, el riogalleguense agradeció a las autoridades de la CDA y del ACA, y destacó especialmente el trabajo de su estructura deportiva.

“Quiero agradecer especialmente a mi equipo, el Weck Racing Kart que realizan un esfuerzo inmensurable para que podamos participar de este maravilloso y tan competitivo deporte”, expresó el piloto.

Con experiencia y títulos pese a su juventud, Thiago Díaz afrontará ahora el máximo certamen nacional de karting con el objetivo de seguir consolidándose entre las grandes promesas del automovilismo argentino y representar a Santa Cruz en uno de los escenarios más exigentes del país.

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