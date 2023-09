Ignacio Flores es un ciclista de 15 años que se destaca por su talento y pasión por el ciclismo de montaña. Oriundo de la localidad petrolera de Las Heras Santa Cruz, actualmente vive en la bella y turística Trevelin, donde entrena y compite con el apoyo de su familia, su entrenador y sus auspiciantes. En las últimas semanas, logró subir al podio en dos carreras de alto nivel competitivo en el valle de Chubut.

Hace dos años, “Nacho” decidió mudarse a Trevelin, una localidad chubutense ubicada en la cordillera de los Andes, donde encontró un lugar ideal para entrenar y desarrollar su potencial. Allí, cuenta con el apoyo de su madre, Andrea Illesca, y de su entrenador, Gustavo “DoGo” Breitenbücher, quien lo guía y lo motiva a superarse cada día.

En las últimas semanas, Nacho demostró su calidad y su esfuerzo al obtener excelentes resultados en dos competencias regionales de ciclismo de montaña.

El pasado 10 de septiembre, participó en la sexta edición de la carrera “La Loma“, que se realizó en Gualjaina, una localidad situada en el centro-oeste de Chubut. Se trató de una prueba de 8 vueltas en un circuito estilo XC (cross country), con un recorrido exigente y variado. Nacho logró quedar tercero en la clasificación general y segundo en la categoría Élite, demostrando su capacidad para enfrentar a rivales experimentados, según informó Tercer Tiempo.

Una semana después, el 17 de septiembre, Nacho volvió a brillar en su nueva localidad de residencia, Trevelin. Allí se disputó la competencia “Pre-Parajes“, que contó con una notable participación regional e incluso del vecino país de Chile. Nacho se impuso en la categoría juvenil y quedó quinto en la clasificación general, tras recorrer un exigente circuito de 43 kilómetros.

Tras estos logros, Nacho expresó su agradecimiento a todas las personas que lo apoyan y lo acompañan en su carrera deportiva. También felicitó a su entrenador “DoGo” Breitenbücher por su destacada participación en ambas competencias.

“Muchas gracias a mis papás que siempre me bancan Claudio Flores y Andrea Illesca, Carlitos Rodriguez y Las Heras Bike por la ayuda que me brindan, a mi entrenador Gustavo “DoGo” Breitenbücher por los entrenamientos y guiarme siempre por el bueno camino, también felicitarlo por su participacion destacada en ambas competencias. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Vamos por el próximo objetivo muy importante”, escribió Nacho en sus redes sociales.

Por su parte, “DoGo” Breitenbücher también le dedicó unas palabras a su pupilo y le auguró un gran futuro.

“Que decirte…que corras tercero en la general de “Las Lomas” en Gualjaina. Excelente trabajo, cuando uno trabaja bien y a conciencia los resultados llegan solos…cabeza corazón y piernas…a enfocarse en ese objetivo que tenés en unos días…te felicito“, le dijo el entrenador a Nacho.

El próximo desafío de Nacho será el Campeonato Argentino Rural, que se realizará el sábado 30 de septiembre en General Acha, provincia de La Pampa. Allí, competirá en un recorrido de 43,5 kilómetros, buscando representar a su localidad y a su provincia de la mejor manera.