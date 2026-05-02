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“Había un grupo de personas que les gustaba mucho el básquetbol y se habían quedado sin club. Entonces decidieron formar el Club Los Indios en una época en la que en Río Gallegos se jugaba mucho, sobre todo entre el Boxing y el Hispano” rememora Mario Sebastianelli, actual presidente de Los Indios.

Poco tiempo después del básquet, se sumó el fútbol. Primero en categoría mayores y luego en juveniles. Sin embargo, el punto de inflexión vendría en una fecha muy especial.

“El 2 de abril de 1982 teníamos todo listo para inaugurar la pista de bowling, pero la situación que todos conocemos lo impidió, así que permanecimos a puertas cerradas con la pista lista para usarla” recuerda Mario.

De esa época cuenta que los únicos visitantes eran los pilotos de la fuerza aérea, que asistían día por medio a jugar, comer y compartir un rato.

“La pasábamos muy bien”, cuenta Mario, que pone especial énfasis en un recuerdo que trasciende el tiempo. Es que después de un tiempo, aquellos jóvenes que iban al club a divertirse, volvieron a visitarlos y les dejaron una bandera firmada.

Siguiendo con la historia del Club ligado al bowling, Mario cuenta que supieron tener una escuela donde llegaron a tener hasta 90 alumnos. Allí se formaron, por ejemplo, los campeones argentinos Fernando Tapia, Romina Sebastianelli y Nicolás Sebastianelli.

Aunque no sólo se destacaron a nivel nacional, ya que Fernando Tapia representó al país en un Torneo Panamericano que se jugó en Bogotá, Colombia y ganó una medalla de bronce.

En ese sentido, Mario explica que desde el club han organizado Torneos Argentinos en prácticamente todas las categorías, pero siempre con la limitación de contar con cuatro pistas, lo que implica que no pueden recibir más de veinte jugadores.

“En el año 2002 las pistas eran de madera. La madera sigue estando, pero le hemos colocado fibra de 10 milímetros. Es decir que la bola se puede romper pero la pista no”.

En la entrevista pública que brindó el presidente del Club Los Indios con motivo del 50° aniversario de la institución, anunció novedades que impactarán de lleno en el funcionamiento de la pista.

“En Junio va a venir gente de Buenos Aires a instalar las pistas que van a ser automáticas, con hilos que están aprobados por la Federación Internacional de Bowling, así que vamos a tener un horario más amplio para atender al público”.

Sobre esta nueva tecnología, Mario detalló que con ese nuevo sistema instalado se va a poder seguir la puntuación en pantallas de 43 pulgadas, que estarán colocadas en cada una de las pistas.

“Tiras, aparece tu nombre y los diez casilleros que hay que completar. Se pone el resultado solo, a medidas que vas jugando” indicó el presidente.

Además, con este nuevo sistema que está aprobado a nivel internacional, desde el club se entusiasman con la posibilidad de volver a organizar competencias de alcance nacional.

Por último, Sebastianelli comentó que los días 1, 2 y 3 de mayo en las instalaciones del club habrá un Torneo Aniversario del que participarán equipos de Punta Arenas, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, sumados a los equipos locales de Río Gallegos.

El logo oficial del Club Social y Deportivo Los Indios.

Invitación a las familias

El Club Los Indios abre sus puertas de lunes a viernes desde las 19 hasta las 00 horas de lunes a viernes, extendiendo el cierre los días sábados o en vísperas de feriado.

Además de la posibilidad de jugar al bowling, donde vale la pena resaltar que jugar una línea cuesta $3.200 en comparación a los $18.000 que sale en Buenos Aires por ejemplo, el club está ofreciendo clases de folclore en su salón multiuso donde asisten actualmente alrededor de 45 personas.

“El club funciona a veces como una escuela, porque los padres saben que pueden dejar a los chicos acá y se los cuida. Además hay un buffet para comer algo mientas esperan para jugar. Somos una institución sin fines de lucro” concluyó el presidente Mario Sebastianelli.