En el día de ayer se conoció de manera oficial que a partir de este fin de semana Canal 9, medio público de la provincia, transmitirá en vivo y en directo un partido de la liga. En principio, sería el partido de los domingos a las 15hs de la categoría A, aunque no descartaron que en algún momento la transmisión pueda pasarse a los días sábados dependiendo la grilla del canal.

“Dentro de la reestructuración del canal veníamos hablando con la liga la posibilidad de llegar al interior de la provincia para que conozcan lo popular que es el fútbol barrial en Río Gallegos” expresó Zacacaría al periodista de Canal 9, único medio presente en la firma del convenio.

Según pudo saber La Opinión Austral esta mañana, la transmisión contemplará entre unas diez y once personas del canal abocadas a la transmisión del partido, más tres cámaras HD ubicadas en el campo de juego.

El conductor y comentarista de las transmisiones será el periodista del canal Javier Baroli, mientras que la liga independiente designaría al periodista José “Pichón” Cisternas como relator de los partidos. Así lo indicó Martín Cortés, presidente de la asociación.

“Es sumamente importante seguir difundiendo esta gran asociación y gracias a este convenio lo vamos a poder seguir haciendo con “Pichón” (NdeR: Cisternas). Es importante porque los clubes en la mesa preguntan quién los transmite y poder hacerlo nos hace mas grande a nosotros, a los jugadores y a la liga” manifestó Cortés.

Además subrayó que la transmisión de los partidos hará que los clubes se preparen aún más para la competencia, por la visibilidad que van a tener.

Finalmente, Zaccaría aseguró que a partir del mes de abril Canal 9 tendrá una transmisión diaria de contenidos en vivo que abarcará desde las 7 am hasta las 9 pm.

