El proyecto del equipo Lay Down Gaming continúa en crecimiento

La creación de un equipo de esports es algo novedoso en Santa Cruz. La formación de Lay Down Gaming es la idea llevada a cabo por Agustín Marziali, un joven cordobés que vive en Río Gallegos hace 15 años.

La principal intención de él como líder, y de Facundo Romero y Axel Gallego como colíderes del team, es fomentar el crecimiento de los esports en la provincia de Santa Cruz. Con la participación en torneos competitivos y el sueño de una futura gaming house en la capital provincial.

Logo de la Lay Down Gaming.

“Empezamos oficialmente en julio con cuatro personas, en la actualidad somos más de 40 miembros y no abarcamos solamente a Santa Cruz, sino que tenemos jugadores de todo el país”, afirmó Marziali.

Los juegos en que se desempeñan los jugadores del Lay Down son Fornite y Call Of Duty Warzone. La idea es comenzar a contratar jugadores para Counter Strike Go, Valorant y League of Legends. Para esto se pueden postular aquellos interesados en su red social oficial: Lay_Down_Gaming en Instagram.

“Me gustaría armar un equipo de CS GO en Río Gallegos porque es un juego que necesitás un conjunto de personas que deben conocerse”, señaló.

Las edades del team no son un problema, de los 40 miembros “tenemos mujeres entre 16 y 27 años, y hombres de 11 a 25 años”, comentó Agustín.

Los 40 miembros de Lay Down compiten en torneos pagos de la ATA

No se trata sólo sentarse a jugar en la computadora o en una PlayStation, para ser un jugador competitivo en esports “hay que tener disciplina, un buen descanso y entrenamiento, pero no abusar del juego”, explicó el líder del team a La Opinión Zona Norte.

En la actualidad, participan de torneos de la Asociación de Torneos Argentinos (ATA), los cuales abonan los líderes para que los jugadores del team midan su nivel frente a otros teams del país. La idea a futuro es contar con una gaming house: “Queremos crecer al nivel de contar con una futura gaming house en Río Gallegos y tener sponsors que solventen el gasto de inversión en computadoras”, comentó Agustín Marziali.

La propuesta de una gaming house es un proyecto que quieren concretar, pero para ello deberán obtener el apoyo de sponsors, de comunicación, de indumentaria y de artículos electrónicos, para poder competir a un mayor nivel. “Mirar a futuro no está mal, así comienza una organización y somos soñadores”, finalizó el líder del equipo.