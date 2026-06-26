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El encuentro entre El Tehuelche y Qatar 22 fue el más atractivo de la programación. En un duelo de ida y vuelta, ambos equipos protagonizaron un verdadero festival de goles, aunque finalmente El Tehuelche logró imponerse por la mínima para dar un paso fundamental en sus aspiraciones de pelear por el título.

Otro de los equipos que sumó de a tres fue Deportivo Caseros, que mostró contundencia para derrotar por 4 a 1 a Deportivo Masía. Con este resultado alcanzó los siete puntos y quedó como uno de los principales escoltas del líder.

La goleada de la fecha estuvo a cargo de Evita Futsal, que no dejó dudas frente a Eva Perón y se impuso por un contundente 8 a 2. El triunfo le permitió llegar a las seis unidades y meterse de lleno en el nutrido grupo de equipos que busca acercarse a la punta.

Por su parte, Alumni también festejó tras superar por 4 a 2 a Paso a Paso, sumando tres puntos importantes que lo mantienen expectante, aunque todavía adeuda un compromiso correspondiente a la primera fecha.

En tanto, Diablos Rojos consiguió una valiosa victoria por 1 a 0 frente a La Academia, resultado que le permitió abandonar los últimos lugares de la tabla y comenzar a recuperar terreno.

La cuarta jornada aún no está completa, ya que restan disputarse los encuentros entre Opción Joven y Unión Santacruceña, dos equipos que buscarán acercarse al liderazgo, y el duelo que protagonizarán Club 240 y SCD Patagonia.

Además, el calendario todavía mantiene partidos pendientes de fechas anteriores. Por la tercera jornada debe jugarse el compromiso entre Deportivo Masía y Qatar 22, mientras que el encuentro entre Diablos Rojos y Alumni, correspondiente a la primera fecha, continúa sin disputarse.

Con estos resultados, El Tehuelche lidera las posiciones con 10 puntos, seguido por Opción Joven con 9 unidades, aunque con un partido menos. Deportivo Caseros aparece tercero con 7 puntos, mientras que Unión Santacruceña, Qatar 22, Evita Futsal, Alumni y Club 240 integran un pelotón de equipos con 6 unidades que promete mantener la pelea por los primeros puestos en las próximas jornadas.

Más atrás se ubican Eva Perón con 5 puntos, Diablos Rojos y SCD Patagonia con 4, mientras que Deportivo Masía, La Academia y Paso a Paso continúan sin poder sumar en el certamen.

¿Cuándo se juegan los postergados?

El partido postergado de la Fecha 3 entre Qatar 22 y Deportivo Masía se jugará este viernes a partir de las 22: 30 horas en el gimnasio del Atlético Boxing Club.

En cuanto a los partidos por la Fecha 4, este sábado 27 a las 17:3 horas, también en las instalaciones del “Albiverde”, se enfrentarán SCD Patagonia y 240 F.C. Mientras que el partido entre Opción Joven y Unión Santacruceña se jugará el lunes 29 a las 22:30 horas en el mismo escenario.

De esta manera, el único partido que quedará pendiente para que todos los equipos estén en igualdad de condiciones, será el encuentro correspondiente a la 1° fecha entre Diablos Rojos y Alumni.