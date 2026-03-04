Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Tiro con Arco es un deporte que viene creciendo en la ciudad de Río Gallegos a un ritmo sostenido. Con el empuje del profesor Sergio De María, la práctica se ha ido expandiendo en personas de distintas edades sin discriminar entre sexos. De hecho, un deporte que pareciera ser más para hombres, hoy cuenta con más mujeres que varones.

Una muestra de esto es que en la categoría Sub 17 del torneo hubo cuatro mujeres y un varón, mientras que en la Sub 15 participaron solamente dos chicas. Al revés pasó en la categoría PCD (Personas con Discapacidad), donde compitieron dos chicos.

Clasificados

Martina Steip fue quien hizo la mejor marca en la categoría Sub 15. En la categoría Sub 17 recurvo el primer lugar fue para Amparo de María, un nombre que ya empieza a sonar fuerte en este deporte luego de alcanzar el primer puesto a nivel nacional en los Juegos Evita del año pasado.

El segundo clasificado en la categoría Sub 17 recurvo fue Mateo Scorza, mientras que en PCD Raso los vencedores fueron Alejandro Pérez y Pilar Espinoza. Todos ellos deberán volver a medirse el 7 de marzo con los clasificados de las distintas localidades para definir quienes son los que viajen en el mes de abril a Tierra de Fuego para representar a Santa Cruz en los Juegos de Integración Patagónica.

Más allá de esta instancia clasificatoria, los “Arqueros del Viento” tienen actividades todo el año. En el último torneo interno que organizaron previo a esta competencia, alrededor de veinticinco arqueros se midieron entre sí, lo que indica un número creciente de personas interesadas en esta actividad.

La idea de los profesores es poder expandir la práctica a toda la provincia. De hecho, ya se forjaron vínculos con las localidades de Río Turbio, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Los Antiguos y San Julián para en un futuro generar distintos talleres, encuentros y competencias provinciales.

Otro de los objetivos que se plantean para este año es poder concretar los trámites burocráticos necesarios para que la escuela esté dentro de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO), lo que sería de suma importancia para poder participar de torneos más exigentes a la vez que les brindaría mayores herramientas para la práctica.

Actualmente los entrenamientos para jóvenes se están desarrollando en el edifico del Centro Chileno ubicado en Av. Kirchner N° 1565 los días martes y jueves de 18 a 20 hs mientras que las clases para adultos se llevan adelante en el edificio del SOEM ubicado en Av. Kirchner N° 355 los mismos días de 22 a 23 hs.